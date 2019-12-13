Федеральное агентство новостей поздравляет победителей конкурса «Хорошие новости России»

Только что закончилось читательское онлайн-голосование за информационные материалы, отобранные на конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России», итоги которого подводятся два раза в месяц, по пятницам. Федеральное агентство новостей поздравляет победителей, набравших больше всего голосов, и вручает им денежные призы: 30 тысяч рублей за первое место, 20 тысяч — за второе и 10 тысяч — за третье.

Конкурсное жюри в составе профессиональных журналистов отобрало на оперативный конкурс десять публикаций региональных СМИ, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в России. Материалы были отобраны в пяти номинациях, как и в большом конкурсе «Хорошие новости России», победители которого определяются два раза в год. Это номинации «Герои современности», «Общество и социальные проекты», «Наука и инновации», «Экономика страны или региона», а также «Спорт».

В течение недели читатели ФАН голосовали за понравившиеся им материалы на нашем сайте. По итогам голосования больше всего голосов (50%) собрала публикация рязанского отделения MK.ru «На мероприятиях «Новогодней столицы» гостям с инвалидностью будут помогать волонтеры», в которой рассказывается, что при праздновании Нового года в Рязани будут учтены потребности людей с ограниченными возможностями, в частности — инвалидов-колясочников. За первое место в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России» автор этого материала — Анастасия Батищева — получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей.

На втором месте с 29% читательских голосов оказалась публикация Лилии Козловой из «Комсомольской правды — Санкт-Петербург» под заголовком «Пятиклассник из Петербурга спас девочку, провалившуюся под лед», повествующая о героическом поступке школьника из Северной столицы — 11-летний Павел Гущин спас двух четырехлетних детей, отправившихся гулять по тонкому льду на Матисовом канале. Лилия получает от Федерального агентства новостей приз в размере 20 тысяч рублей.

Наконец, третье место в оперативном конкурсе «Хорошие новости России» заняла опубликованная на портале «Кубань 24» заметка «Школьник из Геленджика сконструировал глубоководного робота», рассказывающая об 11-класснике Вадиме Горностале, который изобрел телеуправляемого глубоководного робота Gelen-3Б и провел его испытания. Ее автор получает 10 тысяч рублей.

Федеральное агентство новостей поздравляет победителей и приглашает журналистов региональных СМИ активнее участвовать в нашем конкурсе, а читателей — активнее голосовать за сюжеты и публикации, сеющие, как сказал классик, «разумное, доброе, светлое».

Если вы хотите, чтобы ваши материалы участвовали в оперативном конкурсе «Хорошие новости России», то вам нужно прислать заявку на почту goodrussia@riafan.ru, указав, что вы намерены побороться за призы, которые присуждаются дважды в месяц. Условия участия в этом конкурсе просты: претендующий на победу материал должен выйти в свет в период с 6 по 19 декабря и сообщать о чем-то хорошем. 20 декабря конкурсная комиссия выберет очередную десятку номинантов и выставит их на читательское голосование, которое будет длиться ровно одну неделю. Таким образом, новые победители конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России» будут определены под самый Новый год. Дорогие журналисты региональных СМИ, не упустите свой шанс!