Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии. События дня. ФАН-ТВ

Назначение Джонсона

И вновь Борис Джонсон купается в поздравлениях. Они сыплются со всех уголков земли. Сегодня он переизбрался в парламент. Поздравительную телеграмму премьер-министру Великобритании отправил и президент России Владимир Путин.

«Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского континента», — отметил российский лидер.

Выборы прошли накануне. Их пришлось провести из-за политического кризиса, связанного с выходом страны из Евросоюза. Сейчас консерваторы выступают за проведение Brexit 31 января, лейбористы же за новый референдум. Хотя покинуть ЕС страна должна сначала 29 марта, затем 31 октября, но «бракоразводный процесс» все время переносился. Теперь же Джонсон уверяет, Brexit состоится без каких-либо «но», «если» или «может быть». Сегодня вновь избранный премьер посетил Букингемский дворец, чтобы королева Великобритании наделила его правом сформировать правительство. Но это, по своей сути, формальность. Впереди много конкретной работы: заключение с Брюсселем нового торгового соглашения, и решение ситуации с Шотландией. Этот регион королевства хочет остаться в составе Евросоюза, а некоторые даже выступают за независимость территории.