Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии. События дня. ФАН-ТВ

Назначение Джонсона
И вновь Борис Джонсон купается в поздравлениях. Они сыплются со всех уголков земли. Сегодня он переизбрался в парламент. Поздравительную телеграмму премьер-министру Великобритании отправил и президент России Владимир Путин.
«Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского континента», — отметил российский лидер.
Выборы прошли накануне. Их пришлось провести из-за политического кризиса, связанного с выходом страны из Евросоюза. Сейчас консерваторы выступают за проведение Brexit 31 января, лейбористы же за новый референдум. Хотя покинуть ЕС страна должна сначала 29 марта, затем 31 октября, но «бракоразводный процесс» все время переносился. Теперь же Джонсон уверяет, Brexit состоится без каких-либо «но», «если» или «может быть». Сегодня вновь избранный премьер посетил Букингемский дворец, чтобы королева Великобритании наделила его правом сформировать правительство. Но это, по своей сути, формальность. Впереди много конкретной работы: заключение с Брюсселем нового торгового соглашения, и решение ситуации с Шотландией. Этот регион королевства хочет остаться в составе Евросоюза, а некоторые даже выступают за независимость территории.
Цена летних митингов
Более 1,5 млн рублей. Столько придется выложить сотрудникам так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгию Албурову за несанкционированный митинг 3 августа. Это убытки компании «Автомобильные дороги». Во время беспорядков протестующие вытоптали газоны и предприятию пришлось потратить немало средств, чтобы восстановить их. Вывод техники, рабочих, санитарная обработка территорий — все это влетело в копеечку, и компания потребовала возместить ущерб. И это еще не все, организаторам незаконной акции придется заплатить 657 тысяч рублей «Мосгортрансу». Таково решение суда. Это убытки, которые он понес из-за перекрытия центра города. Тогда заблокированными оказались улица Трубная, Старый и Новый Арбат, Бульварное кольцо и Пушкинская площадь. Транспорт просто не мог там проехать. Именно Соболь и Албуров были организаторами того митинга. И не одного. Этим летом в Москве прошло несколько незаконных акций. Оппозиция выступила в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Им отказали из-за грубых нарушений. Например, у юриста ФБК Соболь обнаружили фабрику по производству поддельных подписей. Впрочем, выплачивать штрафы будут вряд ли сами сотрудники ФБК. Спонсором незаконных акций стал Запад, и этому есть доказательства. Столичные беспорядки российские власти расценили как вмешательства во внутренние дела нашей страны.
Задержание террористов
В Москве задержали членов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Двое россиян и трое уроженцев стран Центральной Азии планировали совершить теракты. На вопросы где и кто еще находится в преступной группе — силовикам предстоит ответить. Но то, что планы были серьезные, доказывает найденное сотрудниками ФСБ оружие. У боевиков хранились автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Отметим, в этом году в России предотвратили 50 преступлений террористической направленности. К счастью, ни одной трагедии не произошло. Как отметил директор ФСБ России Александр Бортников, в 2019 снизилось число подобных запланированных преступлений. Все благодаря контртеррористическим операциям, в ходе которых силовики нейтрализовали 32 бандита, в том числе, 9 бандглаварей и 241 боевика