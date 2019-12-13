«Аль-Каида»* и ИГИЛ* стали главными экспертами по Сирии для западных СМИ

Большая часть репортажей западных СМИ, в которых описывались «военные преступления в Сирии», основывались на данных Комиссии по международному правосудию и ответственности (CIJA), которая финансируется странами Запада. Как выясняется, расследователи CIJA сотрудничали даже с террористами «Аль-Каиды»1 и ее союзниками-джихадистами, чтобы найти дополнительные данные против сирийских официальных лиц.

Подготовлено на основании на основании материалов расследования журналистов Макса Блюменталя и Бена Нортона.

«Правозащитные» организации

Западные СМИ, освещающие войну в Сирии с позиций, заданных «сверху», не гнушаются использовать сомнительные исследования якобы независимых организаций, которые выдают себя за «нейтральных наблюдателей» — но на проверку оказываются тесно связанными с врагами законного правительства в Дамаске.

В центре внимания оказалась организация, данные от которой становились источником популярных репортажей о Сирии в мэйнстримных западных СМИ; именно она возглавила новую стратегию по уничтожению сирийского правительства. Речь пойдет о Комиссии по международному правосудию и ответственности (CIJA).

Ее часто позиционируют как «независимую» правовую организацию, созданную, чтобы расследовать военные преступления по всему миру и вершить правосудие. The New York Times, NBC News, The Guardian и The New Yorker были среди тех, кто пользовался данными «расследований» CIJA. Комиссия даже не скрывает, что получает финансирование от правительств стран Запада, сотрудничает с ФБР и получает «консультации» от высокопоставленных сотрудников Государственного департамента США.

Расследователи CIJA сотрудничали в Сирии с джихадистами из разномастных ополчений, сформированных с зарубежной поддержкой, и даже спонсировали их; CIJA сотрудничала даже с членами радикальной террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1, которая связана с «Аль-Каидой» (обе террористические группировки запрещены в РФ) — они крали для CIJA документы из сирийских госучреждений в захваченных боевиками районах. Эти украденные бумаги адвокаты CIJA надеются использовать для судебного преследования сирийских чиновников.

Сотрудничество с террористами

Если бы схемы работы этой Комиссии получили более широкое освещение, под сомнением оказались бы надежность и «объективность» СМИ, использовавших ее данные. Мог бы даже грянуть международный скандал. Однако ведущие западные издания игнорировали факты, известные им о работе комиссии — они описывали CIJA как «исключительно беспристрастную» организацию, которая действует под управлением «известных правозащитников». Однако при внимательном рассмотрении можно увидеть изнанку этой организации.

Начать стоит с того, что CIJA опубликовала в СМИ «документы Цезаря» - материалы, основанные на информации, полученной от бывшего фотографа сирийской военной полиции, который получил псевдоним «Цезарь». Он якобы бежал из Сирии в 2013 году и при этом вывез 55 тысяч фотографий, на которых запечатлены «тела измученных жертв сирийского правительства» с целью в дальнейшем дискредитировать Дамаск и обвинить власти Сирии в «массовом геноциде». Операция по вывозу снимков была проведена с помощью экстремистов в Сирии и при обильном финансировании из Катара.

Вооружение «умеренной оппозиции»

Скандальный доклад журналистки The New York Times Анны Барнард «Сирийские тюрьмы для пыток», основанный на данных CIJA, привел к тому, что французская и немецкая прокуратура выдали ордера на арест двух высокопоставленных министров безопасности из правительства Сирии.

Барнард «упустила» тот факт, что источники ее статьи были получены от врагов сирийского правительства, которые получали финансовую поддержку от стран Запада и государств Персидского залива, которые поддерживали исламистов внутри страны.

Расследование практически полностью основывалось на двух источниках: данные предоставили катарская оппозиционная группировка «Сирийская сеть по правам человека» (SNHR) и Комиссия по международному правосудию и ответственности (CIJA).

При этом в своей статье Барнард называет CIJA просто «некоммерческой организацией», не приводя никакой дополнительной информации. Журналист Бен Тауб из The New Yorker назвал CIJA просто «независимым следственным органом».

Однако хотя CIJA претендует на статус неправительственной организации, она существует только за счет финансовой поддержки иностранных государств. В интервью правительственному агентству США в 2018 году директор CIJA по расследованиям и операциям рассказал, что «текущие доноры — это Великобритания, Канада, Европейский Союз, Германия, Дания, Нидерланды и Норвегия» - то есть все те страны, которые поддерживали так или иначе поддерживали «умеренную оппозицию» в войне против правительства Сирии.

Кроме того, в 2014 году журнал Foreign Policy сообщил, что Государственный департамент США выделяет CIJA 500 000 долларов в год. Финансирование осуществлялось через Сирийский центр правосудия и ответственности (SJAC), который в свою очередь является американской неправительственной организацией, созданной в 2012 году бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон.

Сама Клинтон продвигала статью Барнард в Twitter, назвав ее «замечательной журналистикой».

This might be a first for me. https://t.co/EzXCdPVa8p — Anne Barnard (@ABarnardNYT) May 14, 2019

CIJA сотрудничает с «милосердными и просвещенными» джихадистами «Аль-Каиды»

В 2014 году исполнительный директор Комиссии по международному правосудию и ответственности Билл Уайли заявил, что его организация работала со всеми вооруженными оппозиционными группировками в Сирии, «за исключением «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства1» (запрещено в РФ. — Прим. ФАН). Благодаря этому удалось собрать огромное количество сирийских правительственных документов — в общей сложности 500 000 страниц. Однако западные издания рисуют совершенно иную картину деятельности CIJA.

В одной из хвалебных статей The Guardian читатели знакомятся с активистом сирийской оппозиции по имени Адель (псевдоним главного расследователя CIJA). В 2012 году, по данным The Guardian, Адель посещал «финансируемые Великобританией семинары по правам человека в Турции» (напомним, Турция — одно из основных государств-спонсоров сирийской оппозиции). При этом «семинары по правам человека», скорее всего, были организованы консалтинговой фирмой Tsamota, принадлежащей исполнительному директору CIJA Биллу Уайли.

Кроме того, The Guardian случайно рассказал о сотрудничестве CIJA с ИГИЛ1 и «Аль-Каидой». В материале рассказано, как главный следователь CIJA беспрепятственно пересекал подконтрольную ИГИЛ территорию на севере Сирии, спокойно проходил через контрольно-пропускные пункты террористов и проникал через турецкую границу.

Используя западное финансирование, Адель собрал группу из 50 расследователей, свободно разъезжая по территории, удерживаемой сирийскими боевиками. Именно во время этих поездок Адель смог добыть комплект документов, захваченных в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор.

В Ракке, по данным The Guardian, «лидеры местного салафитского ополчения предложили помочь собрать то, что требовалось Аделю». Уже вскоре эти «ополченцы» превратились в ИГИЛ и объявили Ракку столицей своего «халифата». Таким образом, главный расследователь CIJA напрямую сотрудничал с джихадистами, чтобы заполучить документы сирийского правительства.

В провинции Дейр-эз-Зор, большая часть которой долгие годы была захвачена ИГ1, главный расследователь CIJA Адель сотрудничал с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра». Адель вступил в контакт и с одним из местных главарей «Аль-Каиды» в Сирии; полевого командира джихадистов он отрекомендовал как человека «милосердного и просвещенного».

The Guardian рассказал, что боевики полевого командира «Аль-Каиды» позволили расследователям Аделя прочесать здание управления военной разведки, собрать все документы и потерянные бумаги. К январю 2014 года архив Аделя разросся, заполнив дюжину коробок — это около 150 кг бумаги - которые были сложены у стен дома, который он арендовал в Ракке.

В то время Ракка уже была фактически под контролем ИГИЛ, а к 14 января 2014 года оказалась полностью захвачена. Джихадисты начали поголовное истребление сирийцев - алавитов и христиан, шли этнические чистки, были разрушены шиитские мечети, сжигались церкви.

Пока террористы ИГИЛ и «Аль-Каиды» грабили, насиловали и истребляли мирных жителей, главный расследователь CIJA жил непосредственно в их «халифате» и сотрудничал, по собственному признанию, с различными боевиками. Он подчеркивал: «Мы тратим огромные суммы на все это».

Таким образом, сотрудники CIJA не только работали с экстремистами и головорезами бок о бок для достижения общей цели (уничтожения сирийского правительства), но и платила боевикам за грязную работу.

Фиктивный суд, противоречивые контракты и «добыча денег».

CIJA была основана Биллом Уайли, канадским юристом, который сейчас является ее исполнительным директором. Он — бывший прокурор, принимавший участие в специальных трибуналах Международного уголовного суда по Югославии и Руанде, и имеет весомую репутацию в элитных юридических кругах.

Позиционируя себя в качестве борца за права человека, Уайли руководит консалтинговой компанией под названием Tsamota. Эта компания консультировала канадские горнодобывающие компании, которые занимаются разграблением минеральных богатств Африки. Также Tsamota обучала в CIJA медиаактивистов, связанных с сирийской оппозицией, проведению расследований (как нужно регистрировать, находить и собирать правонарушения в Сирии); она получила в Ираке целый рад контрактов после того как Уайли участвовал в судебном процессе по делу Саддама Хуссейна.

Напомним, в 2006 году коалиция во главе с США оккупировала Ирак, захватила Саддама Хусейна и предала его суду за преступления против человечества. Верховный трибунал Ирака, который проводил судебное разбирательство по делу Хусейна, был создан, получал финансирование и «консультации» (читай: указания) в так называемым Отделении по связям с преступлениями режима (RCLO), которое находилось в ведении министерства юстиции США. Эта организация наняла Уайли для консультирования команды адвокатов Хусейна. Именно благодаря Уайли 30 декабря 2006 года Хусейн был повешен и обезглавлен. Про Уайли Саддам перед смертью сказал: «Я знаю, что он шпион!»

Два года спустя Уайли основал Tsamota и открыл офис в Багдаде, чтобы зарабатывать за счет новых контрактов с ООН и странами Запада — неожиданная удача, которая была бы невозможной без операции по смене режима в Ираке.

В конце 2011 года Америка и ее региональные союзники начали многомиллиардную кампанию по вооружению и оснащению джихадистов в Сирии, с помощью чего удалось добиться эскалации конфликта. В апреле того же года Хиллари Клинтон призвала создать «информационный центр для поддержки и обучения сирийских граждан, работающих с документированием преступлений, поиском преступников и защитой доказательств, необходимых для будущих расследований и судебных преследований».

Несколько месяцев спустя, по сообщению американского журнала Foreign Policy, Госдепартамент помог создать Сирийский центр справедливости и подотчетности (SJAC) с первоначальным капиталом в 1,25 млн долларов. Тот же Билл Уайли был назначен директором. SJAC стал каналом для американских инвестиций в CIJA.

Операция Вашингтона по смене режима в Сирии стала «дойной коровой» для Tsamota. Канадский адвокат открыл офис в Стамбуле, где готовил медиаактивистов сирийской оппозиции исполнять роль расследователей.

Tsamota работала совместно с консалтинговой компанией ARK из Эмиратов, которой управлял Джеймс Ле Мезюрье, бывший британский офицер, который основал одну из самых популярных и влиятельных «правозащитных» организаций в современной истории — «Белые каски».

Охотники за документами из Tsamota и «Белые каски» формировались из активистов сирийской оппозиции, которые действовали совместно с боевиками-джихадистами. Выученики Tsamota охотились за правительственными документами под присмотром боевиков-исламистов, пока «Белые каски» распространяли драматические кадры взрывов и «спасательных операций» в западных СМИ.

Одновременно Уайли создал организацию, которая занималась преследованием сирийских политиков, которым предъявлялись обвинения в нарушении прав человека; он также консультировал канадские горнодобывающие компании, которые хотели избежать обвинений в нарушениях прав человека в Африке.

Тем временем в другой конфликтной зоне африканского континента — в Ливии, которая благодаря военному вмешательству под руководством США была дестабилизирована и захвачена экстремистами — Tsamota Билла Уайли занималась контрактами на сумму 2,5 млн. долларов для реформы полиции за счет гранта британского МИД. The New Yorker назвал это «помощью Tsamota западным правительствам и ООН в предотвращении военных преступлений».

Напомним, Федеральное агентство новостей продолжает публиковать серию расследований о сотрудничестве между властями Соединенных Штатов и террористами «Исламского государства» в Сирии. Как показал ФАН, успехи российских сил в Сирии, позволившие остановить ИГИЛ и добиться разгрома «халифата», вынудили США обратиться к другим средствам — были задействованы даже журналисты из российских «либеральных» изданий.

1 Организация запрещена на территории РФ.