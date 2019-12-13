Москва, 13 декабря. Истребители ВКС РФ пресекли попытку самолета-разведчика США Boeing P-8 Poseidon приблизиться к российской авиабазе в Хмеймиме. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, Соединенные Штаты вновь убедились в боеспособности ВКС России.

«Американцы в определенной степени потерпели моральное унижение, когда вынуждены были уйти из северных районов, где стояли в гарнизонах курдов. Этот отвод силы сыграл не на руку Пентагону, поэтому дальше последовали определенные военные действия», — объяснил он Nation News активизацию американской армии в Сирии.

Эксперт полагает, что подлет самолета-разведчика — это прежде всего попытка психологического давления. У США есть спутники, которые в состоянии сделать фотографию военного объекта, но американцам было важно продемонстрировать свою военную активность.

Дандыкин обратил внимание на то, что американские самолеты и беспилотники появляются не только в Сирии, но также в Прибалтике, в Тихом океане и на Севере. Однако присутствие России в Сирии особенно беспокоит США. Российские боевые корабли в Тартусе стали настоящей занозой для американского шестого флота, который привык к безраздельному господству.

Федеральное агентство новостей опубликовало большое расследование. В первой части говорилось о связях журналиста «Новой Газеты» Дениса Короткова с боевиками «Исламского государства»1(запрещенная в РФ террористическая группировка). Во второй — о поддержке террористов со стороны США.

Третья часть материалов о ситуации в Сирии посвящена россиянам, которые освобождали САР от боевиков. Многие сирийцы отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь с джихадистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.