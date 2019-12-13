Сирия, 13 декабря. Бельгия заберет десять «сирот ИГИЛ»1, которые содержатся в лагере курдских боевиков. Российский гуманитарный конвой и бригада медиков прибыли в Хасаку. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: столкнулись с боевиками на юге Алеппо, сопроводили конвой гуманитарной помощи в Хасаку, обстреляли линии обороны радикалов в Идлибе.

«Исламское государство1»: потеряли пять опорных пунктов в иракском Киркуке.

Международная коалиция: намерены забрать из «Аль-Хола» в Хасаке десять несовершеннолетних детей боевиков ИГИЛ.

Провинция Алеппо

Боевики оперативного центра «Вахарид аль-Муминин» объявили, что заблокировали канал снабжения подразделений Сирийской арабской армии, дислоцированных в поселке Хариша на юге провинции, как передал портал Step News. Тем не менее официальные СМИ не сообщали о потерях со стороны сирийской армии или о затруднении переброски подкреплений в Алеппо.

Также, в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции. В город Алеппо в районе Мушуарака прибыл груз 350 продовольственных наборов общим весом две тонны, продукты были распределены между наиболее нуждающимися семьями. Груз из пяти сотен индивидуальных пакетов провизии был направлен в Ракку в поселок Аль-Джади.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжаются боевые действия Сирийской арабской армии против отрядов «Тахрир аш-Шам. Как сообщает местный источник новостей в сети Twitter (@ufuk_sy), подразделения сирийской армии открыли огонь по опорным пунктам джихадистов из тяжелой артиллерии, под ударом оказались линии обороны радикалов у поселка Бдама и в районе оккупированной альянсом деревни Наджия на западе провинции. Информации о потерях джихадистов в живой силе и боевой технике пока что уточняется.

Провинция Хасака

Бельгия заберет из Сирии десять «сирот ИГИЛ», находящихся в настоящее время в лагере «Аль-Хол» в зоне оккупации курдских боевиков. Как передает портал Baladi News, суд первой инстанции города Брюссель принял решение о вывозе детей-сирот боевиков ИГИЛ из Сирии. В начале этого года Бельгии стало известно, что в лагере «Аль-Хол» находится шесть детей-сирот, которые родились в САР от боевиков «Исламского государства», которые были завербованы в Бельгии. Брюссель отозвал гражданство родителей после расследования, однако готов забрать несовершеннолетних детей. Согласно данным европейских экспертов, в охраняемых курдами лагерях находятся сотни граждан европейских стран, среди них около 750 детей. Но возвращать выходцев из своих стран домой европейцы не торопятся, в том числе ссылаясь на отсутствие дипломатических контактов с курдским руководством на севере Сирии.

Гуманитарная помощь из России прибыла в Хасаку. Для нуждающихся были открыты мобильные медицинские центры, предоставленные Федеральным правительством России. Хирурги, офтальмологии, несколько специалистов ЛОР, а также рентгенологи принимали сегодня нуждающихся. Глава российской медицинской бригады поделился в агентство SANA, что еще тысяча продовольственных индивидуальных пакетов прибыли в координационный центр на авиабазе «Хмеймим» и будут распределены между пострадавшими во время боевых действий районами Сирии.

Ирак

Согласно информации агентства Al Masdar, иракские силы безопасности объявили, что их войскам удалось уничтожить пять укрытий и опорных пунктов «Исламского государства» во время антитеррористической операции в провинции Киркук. Объединенные силы федеральной полиции в сотрудничестве с военной разведкой с помощью беспилотников обнаружили пути снабжения радикалов в районе поселков Вади-аль-Кур, деревни Сатих до деревни Тель-Хадиджа Аль-Фахира, перевалы Аль-Саллаб и Аль-Ласан. Операция привела к обнаружению пяти укрытий, были обнаружены взрывные устройства и несколько детонаторов, в одном из тайников был брошен мотоцикл. После зачистки все обнаруженные укрытия были сожжены или подорваны.

Иракские силы продолжают обыскивать и преследовать остатки «Исламского государства» по всему Ираку. Со своей стороны, иракские силы безопасности разместили дополнительные отряды в приграничной полосе с Сирией для противодействия попыткам проникновения ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.