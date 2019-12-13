Эксперт рассказал, что препятствует восстановлению отношений России и Украины

Москва, 13 декабря. Украина продемонстрировала неспособность самостоятельно существовать в рамках антироссийского курса, поэтому изменения в отношениях между Москвой и Киевом неизбежны. Об этом заявил вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

«Мы придем к объективной необходимости того, что отношения с Украиной будут меняться. Украина показывает, что она не может нормально существовать во вражде с Россией и сама с собой», — пояснил он.

Политолог Владимир Джаралла отметил, что изменение двусторонних отношений между Москвой и Киевом необходимы прежде всего украинской стороне, так как это оказывает положительное влияние на состояние украинской экономики. Он также напомнил, что выход из кризиса и развитие экономики являлись главными предвыборными обещаниями Зеленского.

«Изменения в отношениях между Украиной и Россией жизненно необходимы прежде всего самой Украине. Каждый раз, когда они улучшаются, это отражается очень четко на экономике – сразу начинается рост», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что в настоящее время основной проблемой Украины является отсутствие здоровых политических сил. Так, за последние пять лет на Украине появилось большое количество националистических организаций разной степени радикальности, передает радио Sputnik.

«Но большая часть Украины придерживается других взглядов, и те 75%, которые проголосовали за Зеленского, как раз высказывались за то, чтобы отношения с Россией были нормализованы», — добавил Джаралла.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году страну возглавил Петр Порошенко, который начал курс на евроинтеграцию и разрыв связей с Россией.