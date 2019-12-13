Судьям по «московскому делу» угрожает осужденный за экстремизм правозащитник Самодуров

Либеральная общественность продолжает шантажировать столичных судей, внося их имена в петицию под названием «Суд должен быть местом правосудия, а не расправы». Автор петиции, правозащитник-экстремист Юрий Самодуров требует отставки судей, отмены приговоров участникам «московского дела» и обещает собирать подписи вплоть до последнего ареста, суда и приговора.

Причиной «московского дела» стали в большинстве своем незаконные акции и митинги, прошедшие этим летом в Москве в преддверии выборов в столичную думу. За организацией несанкционированных сборищ стояли экс-кандидаты Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и другие члены так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, организация в РФ признана иноагентом), курируемые Алексеем Навальным.

Уличные акции сопровождались массовыми беспорядками и насилием в отношении представителей правоохранительных органов. В отличие от фигурантов «московского дела», организаторы отделались лишь крупными штрафами. В отношении же 30 человек были возбуждены дела о беспорядках и применении силы к правоохранителям. На сегодняшний день полностью сняты обвинения с семи человек, и лишь восемь остаются под следствием. Приговоры огласили оставшимся 15-ти, большинство из которых были условными, а кто-то вообще отделался штрафом.

Реальные уголовные сроки дали тем, в чьем деле суд нашел признаки проявления насилия в отношении полицейских, как, например, в случае с Иваном Подкопаевым, который распылил перцовый баллончик в сторону сотрудников МВД. Также срок получил Владислав Синица, который в Twitter угрожал расправой над детьми полицейских.

Экстремист на страже «правосудия»

Правозащитник Юрий Самодуров 17 октября составил петицию с требованием отставки главы Мосгорсуда Ольги Егоровой и судей, которые рассматривают «московское дело». Самодуров таким образом составляет некий «расстрельный список», постоянно внося в него новые фамилии судей.

Стоит отметить, что сотрудники ФБК раскручивают аналогичный список под названием «Черный блокнот», куда вносят имена тех, кто, по версии команды Навального, «нарушил закон». Там также фигурируют судьи, выносившие приговоры по «московскому делу».

«Черный блокнот» по задумке весьма схож с украинским «Миротворцем» или проектом «Сканер». В частности, в последний вносились данные сотрудников силовых структур, обеспечивавших порядок на летних незаконных митингах.

Самодуров, как и Навальный, своими списками формально не нарушает закон, поскольку не выкладывает личные данные судей. Однако, подобные «перечни» вполне могут поставить под угрозу жизни судей. К слову, сам Самодуров был фигурантом двух уголовных дел о разжигании расовой, религиозной или национальной вражды и дважды был признан виновным, отделавшись штрафами. С учетом прошлого этого правозащитника, правоохранительным органам стоило бы обратить внимание на петицию Самодурова и проверить его нынешнюю деятельность.