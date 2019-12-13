Путин назвал уходящий год «трудовым»

Москва, 13 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что уходящий год был «трудовым», поэтому ему трудно выделить наиболее важное событие, которое произошло с января.

«Когда день начинается, я уже забываю, чем закончился предыдущий. Очень много всего идет прямо с колес. Уходящий год был таким, трудовым. Надо его еще проанализировать, чтобы ответить на ваш вопрос», — отметил глава государства, отвечая на вопрос о самом важном событии уходящего года.

Ранее главный Дед Мороз России, проживающий в Великом Устюге, рассказал, какой подарок на Новый год он намерен подарить президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, дети в письмах обычно просят принести под елку роликовые коньки, планшеты и телефоны. Однако главе государства волшебник хочет подарить здоровье и благополучие.

Отметим, что рабочий график Путина расписан до самого Нового года, несмотря на приближающиеся праздники. В понедельник он принял участие в переговорах «нормандской четверки» в Париже. 20 декабря российский лидер встретится со своим белорусским коллегой на неформальном саммите ЕврАзЭС в Петербурге. Кроме того, до конца года будут вестись переговоры о дальнейшем использовании транзита газа через Украину, контракт на который истечет с 1 января.