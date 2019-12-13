Ведущая «Пятницы» Тодоренко расплакалась от вопросов Собчак про Украину

Москва, 13 декабря. Блогер и ведущая телеканала «Пятница» Регина Тодоренко расплакалась на шоу «Осторожно, Собчак». Поводом для такой реакции стали вопросы Ксении Собчак о ситуации на Украине.

Во время интервью Собчак подняла тему российско-украинских отношений. В частности, она отметила, что в день пожара в одесском Доме профсоюзов, когда погибли люди, Тодоренко выложила в Instagram беззаботную фотографию из салона красоты.

В ответ ведущая «Пятницы», которая сама родилась в Одессе и является гражданкой Украины, заявила, что в тот момент не знала о трагедии, передает kp.ru.

«Я стараюсь не лезть в политику и не говорить об этом, потому что я мало в этом понимаю», — отметила Тодоренко.

После этого девушка уже не могла сдерживать эмоции и расплакалась, сказав, что сохранять нейтралитет непросто.

«Обидно, что артисты становятся камнем преткновения в таких случаях. И вся травля падает на плечи обычных певцов, которые зачастую и не разбираются в этом всем», — считает она.

По словам Тодоренко, она не может приехать со своим мужем, певцом Владом Топаловым, в Одессу и познакомить его со своим дедушкой, поскольку артисту запрещен въезд в Украину.

Ведущая выразила надежду, что отношения между странами станут лучше, и к их российско-украинской семье будут относиться без ненависти.

Кроме того, она позитивно отозвалась о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском, назвав его «приятным и интересным».