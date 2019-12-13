Активисты опасаются новых беспорядков из-за безнаказанности фигурантов «московского дела»

Москва, 13 декабря. Пикеты против освобождения фигурантов так называемого «московского дела» прошли в Москве и Петербурге в пятницу. Активисты уверены, что отпущенные на свободы преступники могут быть опасны.

Молодые люди вышли на улицу с плакатами против освобождения преступников, которые оказывали противодействие сотрудникам правоохранительных органов во время летних митингов в Москве.

Пикетчики уверены, что отпущенные нарушители вовсе не являются «политзаключенными», как это преподносится оппозиционными СМИ. Эти люди оказывали сопротивление полиции, устраивали беспорядки и подвергали опасности жизнь горожан. Это самые настоящие преступники, заявляют пикетчики.

Активисты признались, что не чувствуют себя в безопасности, поскольку многие фигуранты «московского дела» остались на свободе. Они опасаются, что беспорядки могут повториться как в Москве, так и в Петербурге, поэтому место этих людей в тюрьме.

Так, студент ВШЭ и блогер Егор Жуков был приговорен к условному сроку по обвинению в публичных призывах в Интернете к экстремистской деятельности. По версии следствия, координировал действия толпы в Камергерском переулке 27 июля во время незаконного митинга в Москве и стал участником провокации со столкновением людей с сотрудниками правоохранительных органов.

Политические митинги, большинство из которых не были согласованы с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа текущего года. Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что в штаб блогера Алексея Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Секстон, он проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера, когда тот находился под арестом.