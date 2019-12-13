Лукашенко не исключил дополнительных переговоров с Россией по «больным вопросам»

Минск, 13 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает проведения дополнительных переговоров с Россией по «больным вопросам» экономики. Об этом он заявил, выступая перед студентами и преподавателями медицинских вузов республики.

«20 декабря на саммите в Петербурге (запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным — Прим. ФАН). Затем, возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с РФ по больным вопросам», — цитирует Лукашенко «БелТа».

Напомним, что 7 декабря Путин и Лукашенко провели встречу в Сочи и обсудили вопрос дальнейшей интеграции двух стран в рамках Союзного государства. За день до этого аналогичные переговоры провели премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас.

Следующая встреча России и Белоруссии на высшем уровне состоится 20 декабря в Петербурге, где пройдет неформальный саммит стран ЕврАзЭс.

Союзное государство России и Белоруссии представляет собой надгосударственное образование, которое предполагает создание общего политического, экономического, юридического и таможенного пространства. Государственным секретарем Союзного государства является бывший полпред президента РФ Григорий Рапота, председателем Высшего государственного совета — Александр Лукашенко, а председателем Совета министров — Дмитрий Медведев.