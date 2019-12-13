Лукашенко признался, что ему «жить не хочется» из-за «пакостящих» министров

Минск, 13 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что после некоторых докладов министров ему «жить не хочется». Об этом глава государства заявил на встрече со студентами-медиками.

В пресс-службе президента Белоруссии рассказали, что на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов страны Лукашенко пожаловался на работу некоторых госслужащих. Президент Белоруссии сравнил работу медиков и государственных чиновников и отметил, что у врачей работа «более жесткая».

Лукашенко отметил, что за один день врачу могут «море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог», а после обеда ― обругать.

«Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение», ― добавил Лукашенко.

Глава государства рассказал, что ему после докладов министров «жить не хочется». Лукашенко добавил, что иногда не может спать после таких отчетов, пишет телеканал «360».

«С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется! К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч… А к вечеру — обратно. Потом ночь не спишь», — приводит слова Лукашенко «Царьград».

Ранее Белорусский посол назвал главные итоги встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Дипломат отметил, что стороны нашли решения по сотрудничеству в сфере электроэнергетики на встрече глав правительств 6 декабря.