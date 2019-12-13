Путин заявил о недостаточности существующих мер поддержки рождаемости в России

Набережные Челны, 13 декабря. Текущих мер по поддержанию рождаемости в стране недостаточно, работа в этом направлении будет продолжена. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна «КАМАЗ».

«Эти меры [по поддержке рождаемости] создают какую-то уверенность для людей, но, наверное, этого недостаточно. Будем дальше совершенствовать все эти механизмы», — сказал он.

Российский лидер напомнил, что уже были повышены выплаты за первого и второго детей и продлено действие программы материнского капитала. Также начала расширяться практика выплаты пособий в регионах с неблагоприятной ситуацией с рождаемостью. В 2020 году число людей, имеющих право на подобные выплаты, увеличится за счет изменения ценза.

Путин выразил мнение, что эта мера поможет планировать семьи и увеличивать количество детей в них.