Начальники генштабов ОДКБ представили план военного развития организации

Санкт-Петербург, 13 декабря. Начальники генеральных штабов стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представили план развития военной составляющей организации на 2021-2025 годы на заседании Военного комитета в Петербурге.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, Россия предложила приоритетные направления деятельности ОДКБ в период своего председательствования в организации в 2020 году. Поручения по их выполнению передали сразу же на Военном комитете.

«Эти решения будут способствовать дальнейшему развитию системы кризисного реагирования ОДКБ и укреплению боеспособности вооруженных сил государств — членов организации», — уверен Герасимов.

Также стало известно, что в ОДКБ усовершенствуют систему материально-технического обеспечения войск, организацию и управление во время совместных операций и порядок международных полетов военной авиации, об этом договорились начальники генеральных штабов.

Участники Военного комитета подвели итоги совместных оперативно-стратегических учений «Боевое братство – 2019», проведенных в октябре на территориях стран ОДКБ. Отмечается, что впервые в этом году в рамках этих мероприятий прошли учения войск материально-технического обеспечения стран ОДКБ «Эшелон-2019».

Кроме того, начальники генштабов обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Было отмечено, что все члены ОДКБ одинаково понимают характер этих угроз и согласились действовать против них скоординированно и сообща.

Ранее политолог Антон Бредихин выразил мнение, что взаимодействие Москвы и Анкары в Сирии может послужить причиной пересмотра состава Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).