Военный аналитик Василий Дандыкин поприветствовал объединение ЛНА и Греции для предотвращения снабжения Турцией террористического ПНС Ливии.

Начальник штаба Военно-Морских сил командования Ливийской национальной армии генерал-майор Фарадж Аль-Махдави заявил, что Ливия и Греция договорились блокировать морской путь между греческим островом Крит и восточными морскими границами Ливии. Таким образом стороны планируют заблокировать прохождение турецких транспортных кораблей, перевозящих вооружение, военную технику и боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1).

При этом Аль-Махдави добавил, что командование греческого флота поддержало ЛНА, заявив о готовности задержать и даже уничтожить любое турецкое судно, пересекающее греческое побережье во время похода в ливийские воды для доставки оружия ПНС в порт Мисурата и проведения разведки нефти в Ливии.

Начальник штаба ВМС ЛНА отметил, что поддерживает прекрасные отношения с греческими официальными лицами, поскольку в свое время был выпускником греческих военно-морских академий в далеких 70-х годах. Кроме того, Аль-Махдави рассказал о круглосуточном наблюдении за регионом и о том, что Главное командование ЛНА предоставило все необходимое оборудование и механизмы для вмешательства в случае нарушения ливийских вод турецкими кораблями. Он ожидает, что Анкара продолжит переправлять оружие и боевиков для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Мы все знаем, что Турция имеет большое количество боевиков ИГ, и она видит в битве за Триполи возможность избавиться от них, отправив их для поддержки ПНС и убийства ливийцев», — сказал генерал-майор.

Комментируя заявление Аль-Махдави, военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что объединение Афин и Тобрука выглядит вполне закономерным и логичным.

«Тут видно очевидное напряжение отношений между одной из ливийских сторон с Турцией, и как это будет происходить – пока непонятно, но это очень серьезное заявление на самом деле. Турецкий флот достаточно силен по отношению как к ливийскому, так и греческому флотам, но всякое может быть в этой ситуации. Именно помощь Турции оружием помогла ПНС Ливии отразить наступление хафтаровцев на Триполи, но они сейчас собираются не просто поддерживать Триполи, но и свои ЧВК туда запустить, а может быть даже часть своих вооруженных сил», — пояснил эксперт.

По словам собеседника ФАН, в настоящее время Турция претендует на «роль региональной сверхдержавы и отказываться от выбранного пути (поддержки боевиков в Триполи) не намерены». Соответственно ЛНА и ее союзникам приходится объединяться ради полноценного противостояния Анкаре.

«У Турции также напряженные отношения со своими «союзниками» по НАТО – с греками. Так что объединение ЛНА и Греции видится вполне понятным, ведь турки, по сути, переправляют в Ливию настоящих боевиков и этому надо положить конец. Закрытие морского коридора для турок можно только приветствовать», — заключил Дандыкин.

Ранее главарь так называемого ПНС Ливии Файез Саррадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о морских границах в Средиземном море. Следует отметить, что оно не имеет юридической силы, так как не является законодательным решением единственного легитимного правительственного органа — Палаты представителей, находящийся в Тобруке.

О незаконности данной сделки сразу же заявили многие страны, в особенности Греция и Египет. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заверил, что на грядущем саммите НАТО в Лондоне потребует от стран-членов Североатлантического альянса осуждения Турции за ее «провокационное поведение».

1 Организация запрещена на территории РФ.