Лещенко объяснил свой мат в программе у Галкина

Москва, 13 декабря. Народный артист РСФР Лев Лещенко рассказал, что не ожидал, что его нецензурное высказывание, «в порыве» сделанное во время записи нового шоу юмориста Максима Галкина на YouTube, при монтаже останется в программе.

«Я правда думал, что Максим вырежет это, и забыл ему сказать. Ну вылетела «птичка», ну что же теперь делать. Зато будет теперь больше разговоров и просмотров», — объяснил Лещенко в комментарии Nation News.

Певец напомнил, что сейчас выражения покрепче можно услышать даже в театрах, например, в «Современнике» в спектакле «Анархия». YouTube, считает Лещенко, — канал для продвинутых, которые и без него знают все эти слова.

«YouTube — это же достаточно закрытая история, это же не общественное телевидение. Его только продвинутая публика смотрит. Что мы не знаем таких слов, что ли? Знаем, конечно», — заверил он.

Артист сказал, что ему очень понравился Кирилл «Бледный» из группы «Пошлая Молли», вместе с которым он принял участие в первом выпуске шоу Галкина. Лещенко назвал молодых исполнителей «умными и продвинутыми ребятами».

Он добавил, что давно «интегрирован» в работу с молодежью и следит за ее творчеством. Артист уточнил, что в настоящее время ведет общий проект с Дианой Гариповой, ставшей победительницей вокального телепроекта «Голос» в 2012 году, и в воскресенье будет выступать с ней дуэтом в «Крокусе».

Инцидент с участием именитого артиста произошел на новом шоу телеведущего Максима Галкина «Музыкалити», которое он запустил на YouTube. В нем представители двух разных поколений музыкантов вместе слушают и обсуждают новые популярные треки, выставляя им оценки по шкале от 1 до 10.

Галкин спросил Лещенко, почему сегодня авторы часто используют грубые слова в песнях. Некоторые исполнители называют девушек «шкурами» и другими оскорбительными словами. Певец предположил, что девушкам по каким-то причинам подобное обращение может нравиться и при этом сам использовал мат.