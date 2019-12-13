Главные новости 13 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 13 декабря.

Астропсихолог Инга Лозанчич в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, каким будет 2020 год в финансовом и профессиональном плане Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: как заработать и куда вложить.

Зеленский в ходе встречи с Путиным понял, что стороны могут договориться по урегулированию в Донбассе. Зеленский сообщил, что он понял во время встречи с Путиным.

Российская актриса театра и кино Екатерина Дурова скончалась после продолжительной болезни. Дочь Льва Дурова скончалась после продолжительной болезни.

Климкин рассказал о трех сценариях развития украинского конфликта Эксперты рассказали, при каком сценарии Украина потеряет Харьков и Одессу.

Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе. Зеленский стихами ответил на слова Путина о газовом соглашении.

США могли испытать новую версию ракеты «Першинг», адаптировав ее под установку Мк-41. Баранец рассказал, какую баллистическую ракету могли испытать США.

Бывший министр сообщений Латвии Матисс рассказал, что латвийские порты теряют транзит из-за риторики Риги в адрес Москвы. Латвийский политик дал оценку последствиям плохих отношений с РФ.

Мария Захарова также продолжила цитату из стихотворения Сергея Михалкова, упомянутого президентами России и Украины. Захарова отреагировала на стихотворный ответ Зеленского Путину.

Комиссия по этике ЗакСа разбирает документальные подтверждения коррупционных действий Александра Кобринского. Помощника Вишневского будут изгонять из ЗакСа за коррупцию.

В течение прошедшей недели истребители пять раз поднимались в небо для того, чтобы не допустить нарушения госграниц РФ. Российские истребители пять раз поднимались в воздух на перехват у границ РФ.