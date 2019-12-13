«Динамо» интересуется игроком «Витесса»

Москва, 13 декабря. Полузащитник «Витесса» Матуш Беро интересен московскому футбольному клубу «Динамо», сообщили источники Федерального агентства новостей.

По словам источника ФАН, 24-летний словак может пополнить команду в зимнее трансферное окно. Сообщается, что сумма трансфера может составить 4,5 миллиона евро. При этом бело-голубые пока что не связывались с голландским клубом на предмет трансфера.

Отметим, что бывший помощник главного тренера «Витесса» Олег Яровинский может стать спортивным директором «Динамо». Ранее также сообщалось о том, что бывший наставник арнемского клуба Леонид Слуцкий может возглавить «Динамо». Однако сам специалист планирует продолжать карьеру в Европе.

Накануне стало известно, что столичный футбольный клуб ЦСКА интересуется нападающим тульского «Арсенала» Евгением Луценко.