Бывший владелец «Спартака» прокомментировал идею изменения системы проведения РПЛ

Москва, 13 декабря. Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал идею смены системы проведения чемпионата России на систему «весна — осень» после неудачного выступления российских команд в еврокубках в этом сезоне.

«На мой взгляд, никакой связи между неудачным выступлением российских команд в еврокубках и системой проведения чемпионата «осень — весна» нет. Другое дело, что не очень хорошо, когда между двумя частями чемпионата есть четырехмесячный перерыв. Получается, что в одной части мы видим одну команду, а после перерыва — совершенно другую», — отметил собеседник агентства.

«Понятно, что календарь нужно составлять с учетом погодных особенностей, ведь у нас нет в достаточном количестве крытых стадионов. Условно говоря, разве система проведения чемпионата виновата в том, что Чалов в последнем матче не попал в пустые ворота или что «Лейпциг» два раза тактически переиграл «Зенит»? При этом я считаю, что правильнее было бы проводить чемпионат по системе «весна — осень», но в свое время большинство клубов решило, что иначе будет удобнее», — рассказал менеджер.

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус ранее предложил отменить лимит на легионеров, что позволит снизить уровень необоснованно высоких зарплат у футболистов, а также вернуть старую систему «весна — осень». Он подчеркнул, что раньше российский футбол достигал больших успехов, поскольку премьер-лиги были как сообщающиеся сосуды. За идею вернуть «весну — осень» также выступает известный игрок Андрей Аршавин.