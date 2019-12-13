Суд заставил Black Star заплатить фотографу из Сургута за украденный снимок

Москва, 13 декабря. Суд обязал Black Star выплатить фотографу из Сургута Михаилу Батеневу 70 тысяч рублей по иску об украденном снимке. Истец назвал решение суда торжеством справедливости.

Батенев заявил, что ему удалось доказать, что именно он сделал эту фотографию и права на использование изображения принадлежат ему. Фотограф подчеркнул, что не подписывал никаких документов и не давал разрешения на публикацию снимка.

«Суд меня поддержал, и я очень-очень рад этому», ― добавил Батенев в комментарии телеканалу «360».

Автор снимка призвал всех создателей отстаивать свою интеллектуальную собственность. Адвокат Батенева Анжелика Решетникова отметила, что на самом деле за ними стояли все фотографы страны.

«Самое важное для нас решение, что суд обязал музыкальный лейбл Black Star удалить незаконно размещенную фотографию со всего контента, включая клип», ― рассказала адвокат.

Батенев подал в суд на Black Star, так как лейбл без его ведома использовал его снимок для обложки трека артиста Pabl.A — FaceTime. Фотограф рассказал, что это одна из первых его работ, поэтому очень ему дорога. Кроме того, он признался, что ему категорически не понравилась песня.