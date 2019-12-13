Экономист рассказал, стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля

Москва, 13 декабря. Российская валюта укрепила позиции по отношению к иностранной, но ждать продолжительного роста не стоит. Такое мнение выразил руководитель блока инвестиционных продуктов «Открытие Брокер» Антон Шабанов.

Сейчас все макроэкономические показатели и отечественный фондовый рынок говорят о том, что рубль должен был укрепиться, поэтому валюта обновила максимальные значения, заметил он.

«Я думаю, что данная тенденция, которую мы сейчас видим, очень долго, на горизонте месяца даже, не продержится. Разумеется, будут какие-то обратные движения», — уточнил Шабанов телеканалу «360».

Экономист напомнил, что январь традиционно является непростым месяцем для российского рубля. В новогодние праздники российская биржа не работает, но на иностранных торги идут.

По мнению Шабанова, глобальных изменений значений рубля ни в положительную, ни в отрицательную сторону не произойдет.

«Возможно, какие-то небольшие колебания в пределах рубля или полутора, но они всегда будут отыгрываться обратно», — пояснил эксперт.

Шабанов добавил, что пока никаких фундаментальных факторов для изменения ситуации с российской валютой нет, но не исключил, что они могут возникнуть в любой момент. В частности в отношении страны действуют санкции, которые отнюдь не помогут укреплению рубля.

Российская валюта начала расти два дня назад. По состоянию на 13 декабря курс доллара составляет 62,38 рубля, а евро — 69,68 рубля.

Ранее экономист Денис Ракша в интервью НСН рассказал, что не видит причин для новогоднего ослабления рубля. Он выразил мнение, что курс национальной валюты останется в рамках «нынешнего коридора». Ракша уточнил, что резкие изменения курса, как правило, происходят на фоне неожиданных событий на мировой арене.