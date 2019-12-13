Путин поручил обеспечить в медицине переход к электронным документам

Москва, 13 декабря. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход от бумажных к электронным документам в медицине к 15 апреля 2020 года. Об этом говорится на сайте Кремля.

В Кремле отметили, что поручение адресовано Минздраву по итогам заседания президиума Государственного совета 31 октября.

«Обеспечить поэтапный переход на ведение медицинской документации в форме электронных документов», ― говорится в поручении.

Глава государства добавил, что переход к электронным документам подразумевает отказ от ведения указанной документации в бумажном виде при условии, что медицинские учреждения готовы организовать надлежащим образом и защитить информационную систему.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ и региональным властям обеспечить совершенствование документооборота в электронном виде и снизить нагрузку, связанную с заполнением документации.

Ранее Путин пообещал проработать вопрос о закреплении понятия «уличная медицина» на встрече с лидерами волонтерского движения. Президент РФ пообещал обсудить данный вопрос с правительством РФ и подумать, как лучше эту инициативу реализовать.