Рядом сплетни? Вы в опасности. Роман Носиков о феномене «зомби-фейков» в России

Как большинство из вас уже знает, Великобритания переходит на советскую систему образования. Именно об этом заявила министр образования Соединенного Королевства. Лучшие в мире советские учебники уже переведены на английский язык, и британские ученики уже учатся по Колмогорову и Розенталю.

И это в то время, как наша несчастная молодежь деградирует под игом ЕГЭ, который придумали специально для умственно-отсталых и внедрили в российском образовании враги.

Сегодня я тоже видел эту новость, распространяемую носителями именно того — самого лучшего в мире — советского образования. Которых даже фамилия Розенталя в новости про английские школьные учебники никак не озадачила.

Перед нами — фейк. Он запущен уже бог знает когда юмористическим «новостным агентством», специализирующимся на ложных новостях, — ИА «Панорама», да будет Онотоле к ним милостив.

В чем особенность этого фейка, из-за которой я так его полюбил? Сколько бы раз его ни разоблачали, как бы часто ему ни вгоняли осиновый кол в смысловое ядро — он все равно возвращается. Прощается, но не уходит.

Он все такой же бессмысленный и такой же беспощадный. Из раза в раз собирает он урожай истерических комментариев моих соотечественников, мгновенно при его появлении в ленте превращающихся из мам и пап, домохозяек и бухгалтеров, менеджеров и научных сотрудников в экзальтированную толпу. Они бичуют себя плетками-семихвостками и оглашают информационное пространство рыданиями.

Что все время поднимает его из могилы?

Что бесконечно заставляет подниматься оттуда же и возвращаться к нам «захватываемую Китаем Сибирь»? Почему председатель правления ЦБР Эльвира Набиуллина все отправляет да отправляет весь золотой запас России в США? А глава МИД РФ Сергей Лавров — все отдает да отдает Японии Курилы? А помощник президента РФ Владислав Сурков все сливает да сливает Донбасс?

И почему, бога ради, Россия — это «частная коммерческая контора, зарегистрированная в Великобритании» (вот, кстати, как эти чертовы англосаксы украли у нас нашего любимого Розенталя!)?

Почему эти фейки так живучи, что не желают упокоиться с миром на информационном кладбище, среди вчерашних слухов, вбросов и сплетен?



Они возвращаются, потому что люди не позволяют им уйти в небытие. Люди не хотят с ними расставаться. Зомби-фейки привязаны к жизни, к нашему миру невидимой, но прочной пуповиной человеческих страстей.

Каждый подобный фейк — это информационный вирус, который прошел отбор информационной эволюцией. У него есть все органы, необходимые для выживания и размножения.

Одним таким органом вируса является ценность. Это что-то важное, значительное, выгодное для нас. Предмет гордости, источник благ — здоровья, достатка, человеческой полноценности.

Например, образование. Оно — источник полноценности и объект национальной гордости. Зарекомендовавший себя бренд, имеющий доказательные успехи в виде Королева и Курчатова. Или золотой запас. Это залог богатства и плод трудов всего народа. В эту категорию ценностей относятся также Курилы, Донбасс и суверенитет.

Все эти ценности фундаментальны. Они обосновывают само существование нашего государства. Государство бессмысленно, если не защищает эти ценности, и преступно, если оно ими жертвует.

А далее, эта ценность ставится под угрозу, отчуждается или унижается. Образование похищается Британией, золотой запас увозится в США, Сибирь достается Китаю.

Конструкция ценность в опасности пробуждает ненависть.

Конструкция ценность в небрежении пробуждает презрение.

Конструкция ценность захвачена пробуждает зависть.

У этих чувств есть объекты, обусловленные самим содержанием информации. И в ней ненависть с презрением достаются воображаемым государству и элитам РФ, а зависть — воображаемым Британии и Китаю.

Но вот важнейший вопрос: почему именно фейки? Разве в нашей стране недостаточно настоящих негативных новостей для распространения?

Достаточно. У нас большая и сложная страна, в ней нет недостатка для негативных новостей. Но у них есть два важных недостатка, которых у фейков нет.

Во-первых, настоящая беда, несчастье или преступление всегда имеют конкретных пострадавших. А природа человека такова, что наличие пострадавших пробуждает в нем или хотя бы требует от него быть сильным, быть защитником, быть великодушным, быть милосердным. То, что для одного человека — беда, для второго — повод для совершенствования в человечности.

Фейк же устроен так, чтобы конкретных пострадавших не было, были обделены все. И поэтому жалость обращена не на конкретную жертву, а на себя как на часть обделенной общности.

Кроме того, реальные новости о негативе, даже если их кропотливо собирать и нанизывать на свою память, как черные жемчужинки на ожерелье, — все равно не создадут ощущения безвыходности, окончательности, чудовищности и бессмысленности происходящего. Они просто не породят того накала отчаяния, который необходим потребителю.

И третье: реальные беды — преодолимы.

Для чего же нужны фейки? Зачем их запускают? Это самый важный вопрос. Зачем человеку такие ударные дозы безнадеги, отчаяния, ярости? Зачем человеку ощущать полную беспомощность?

Для снятия ответственности, конечно. Во-первых, для снятия ответственности за несделанное. Незаконченное образование, несложившуюся карьеру, несозданную семью, невозвращенный долг. Ну, и за сделанное. За аборт. За измену. За украденные на работе деньги — списанные на ГСМ, например.

Потому что в мире, где Британия учится по Розенталю, а твои дети — нет, где Китай присвоил Сибирь, Курилы отданы Японии, золотой запас РФ вывезен в США, а ЦБР зловеще хохочет вослед последнему вагону с народным золотом, — все позволено.

Этот мир — ад. И быть в нем чертом — норма.



Быть же к этому миру просто непричастным, ничего в нем не делая, — это уже невероятная моральная высота, позволяющая примерять нимб даже после того, как изменил жене с соседкой.

Так что у меня для вас плохие новости, если кто-то из ваших близких любит грязные сплетни. Если кто-то из них подобрал из могилы зомби-фейк, то возможно, вы в опасности. Проверьте счета. Сходите к венерологу.