Пресс-конференция Путина 19 декабря — где и во сколько смотреть, как задать вопрос

В пятницу, 13 декабря, на официальном сайте Кремля обнародован список журналистов, аккредитованных для участия в ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Всего на пресс-конференцию аккредитовано 1895 представителей российских и зарубежных СМИ, что является рекордом для мероприятия данного формата.

Аккредитованные журналисты, представляющие как российские (в том числе региональные), так и зарубежные средства массовой информации, получат возможность задать вопрос Владимиру Путину от имени читателей своих изданий.

Когда, где и во сколько состоится большая пресс-конференция Путина 2019

Напомним, ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в четверг, 19 декабря, 2019 года. Начало в 12.00 по московскому времени. Ранее управление пресс-службы и информации президента РФ сообщило о завершении аккредитации журналистов на пресс-конференцию.

О месте проведения юбилейной, 15-й по счету большой пресс-конференции будет объявлено дополнительно, в прошлом году мероприятие проводилось в московском Центре международной торговли.

Где смотреть прямую трансляцию пресс-конференции президента РФ

В этом году пресс-конференцию Владимира Путина в прямом эфире покажут следующие телеканалы:

— Первый канал; — «Россия 1»; — «Россия 24»; — «МИР 24»; — НТВ; — веб-ресурсы вышеперечисленных телеканалов.

Прямой эфир с сурдопереводом:

— ОТР (Общественное российской телевидение); — веб-ресурс ОТР (www.otr-online.ru/online).

Трансляцию (в том числе в Интернете) также ведут радиостанции:

— «Радио России»; — «Маяк»; — «Вести ФМ».

Ведущие российские и некоторые зарубежные СМИ также будут вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Все новости, а также аналитические материалы по итогам пресс-конференции Владимира Путина будут оперативно появляться на сайте Федерального агентства новостей (несколько представителей нашего издания аккредитованы на мероприятие).

В пресс-конференции принимают участие и имеют возможность задать вопрос президенту РФ представители российских СМИ, зарегистрированных в Роскомнадзоре, а также аккредитованные на мероприятие иностранные журналисты, представляющие СМИ, получившие аккредитацию при МИД РФ. Напомним, в прошлом году мероприятие посетило более 1700 журналистов, что являлось рекордным показателем, но в этом году прошлогодний рекорд уже побит.

Модератором мероприятия выступает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сколько длится пресс-конференция, на сколько вопросов успевает ответить президент

Мероприятие обычно длится три—четыре часа, Владимир Путин успевает ответить на несколько десятков вопросов. В 2018 году в ходе 3,5-часового общения с журналистами он успел ответить на вопросы 53 представителей российских и зарубежных СМИ.

Рекорд для данного формата мероприятий был зафиксирован в 2008 году, тогда пресс-конференция длилась более 4,5 часов, а Владимир Путин ответил на 106 вопросов.

Когда состоялась первая большая пресс-конференция Владимира Путина

Первое мероприятие данного формата состоялось 18 июля 2001 года, тогда на пресс-конференцию было аккредитовано 400 журналистов, а Владимир Путин ответил на 22 вопроса. Позже большая пресс-конференция президента РФ стала проводиться зимой, в последнее время — в середине декабря. Пресс-конференция Владимира Путина является политическим завершением года.

Цель мероприятия

Глава государства обозначает свою задачу так: в ходе пресс-конференции через представителей СМИ донести до граждан свое видение актуальных вопросов внутренней и внешней политики. В преддверии мероприятия президент РФ тщательно готовится: изучает аналитику, собирает информацию о региональных проблемах, использует материалы по государственной стратегии развития РФ.

При подготовке пресс-конференции статистику Владимиру Путину предоставляют:

— профильные министерства; — учреждения государственного управления; — эксперты; — администрация президента.

В ходе общения с журналистами Владимир Путин традиционно уделяет внимание следующим темам:

— экономическая ситуация, в том числе показатели инфляции; — работа правительства по разрешению важнейших проблем; — медицина; — образование и наука; — борьба с коррупцией; — проблемы регионов; — международные отношения (Владимир Путин традиционно отвечает на вопросы, касающиеся российско-украинских отношений и отношений РФ с США).

Некоторые факты о большой пресс-конференции Владимира Путина представлены в инфографике Федерального агентства новостей.