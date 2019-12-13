Зеленский не держит обиды на Порошенко, выставившего его наркоманом

Киев, 13 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не держит обиды на своего предшественника Петра Порошенко, который пытался выставить его наркоманом во время предвыборной борьбы.

«Нет. Потому что я не пьяница и не наркоман», — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос ведущей программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Зеленский добавил, что Порошенко дал ему много поводов обидеться. Напомним, что тему якобы имеющейся у Зеленского наркозависимости активно продвигала команда Порошенко во время состоявшихся этой весной президентских выборов. В итоге обоим кандидатам пришлось несколько раз сдавать тест на наличие алкоголя и наркотических веществ в организме. Позднее соперник Зеленского говорил, что не утверждает, что его оппонент является наркоманом, однако жители Украины имеют право знать такие вещи о гаранте конституции, передает RT.

Отметим, что в настоящее время Порошенко является депутатом Верховной рады от его партии «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко») и при этом выступает фигурантом целого ряда уголовных дел. Пока что бывшего президента защищает парламентская неприкосновенность, однако с января 2020 года на Украине вступит в силу закон, отменяющий иммунитет у депутатов. На сегодняшний день политик подозревается в превышении полномочий, коррупции и госизмене (речь идет о решении создать провокацию в Керченском проливе с целью срыва выборов).