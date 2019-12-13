Forbes рассказал о достоинствах новой российской подлодки

Москва, 13 декабря. Американский журнал Forbes оценил российскую подводную лодку Б-274 «Петропавловск-Камчатский». Журналисты сравнили подлодку с американскими субмаринами и назвали ее преимущества.

Издание отметило, что «Петропавловск-Камчатский» не похож на подводные лодки США, поскольку не имеет атомного реактора. Авторы статьи напомнили, что американские военно-морские силы в последний раз приняли на вооружение неатомную субмарину в 1950-х годах.

Главным отличием российской подлодки журналисты считают наличие дизель-электрической энергетической установки. Также судно имеет свинцово-кислотные аккумуляторы усиленного типа и дизельный генератор, сообщает «Вечерняя Москва».

«Таким образом, российский военно-морской флот по-прежнему ценит более ограниченные подводные лодки с традиционным двигателем, которые дополняют их атомные катера», — цитирует издание телеканал «360».

Помимо этого, американские журналисты отметили невысокие расходы на содержание экипажа подлодки. При отключении систем подлодка становится практически незаметной для противника, считают авторы статьи.

Напомним, что подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» была спущена на воду и передана в состав Тихоокеанского флота в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что эксперты журнала The National Interest составили рейтинг самых мощных военно-морских сил. По версии журнала, ВМФ РФ занял третью строчку списка, пропустив вперед флоты США и Китая.