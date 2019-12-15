Дамаск, 15 декабря. По случаю наступления Рождества в Дамаске зажгли праздничную елку, торжественная церемония прошла в память детей, которые стали сиротами в результате сирийского военного конфликта. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Заместитель министра туризма по проектам, планированию и инвестициям в туризм Гиаф аль-Фарах в комментарии ФАН подчеркнул, что данная церемония в целом способствует распространению любви, мира и братства среди всех сирийцев. Он также отметил, что помогая сирийским сиротам они посылают знак уважения их родителям, которые отдали собственные жизни ради безопасности и свободы страны.

Патриарший помощник Антиохийского Патриархата архиепископ Люк эль-Хури подтвердил, празднование Рождества в Сирии — является доказательством того, что страна находится на этапе возрождения, несмотря на долгие годы упадка.

В свою очередь посол Ирана в Дамаске Джавад Тюрк Абади, присутствующий на церемонии, высоко оценил атмосферу праздника, свидетелем которого стал Дамаск после возвращения к безопасности и стабильности. Все это было бы невозможно без побед и жертв сирийской правительственной армии. Именно они позволили мирным людям вернуться в родные дома и воссоединиться со своими родными, отметил он.

В мероприятии также приняли участие ряд представителей арабских и иностранных дипломатических миссий в Дамаске, члены Народного собрания и политических, культурных, художественных и религиозных деятелей.

Стоит отметить, что Дамаск стал третьей провинцией, где прошло торжественное зажжение рождественской елки — до этого праздничное дерево появилось в Алеппо и Латакии.

Ранее стало известно, что журналисты Федерального агентства новостей получили ясные доказательства того, что США помогают запрещенному в России «Исламскому государству»1. ФАН также рассказал, что сотрудники либеральных СМИ, в частности журналист «Новой газеты» Денис Коротков, работают на джихадистов. Кроме того, появились доказательства того, что олигарх Михаил Ходорковский помогал террористическим группировкам.

ФАН выпустил еще один материал из серии публикаций о Сирии, в котором рассказал о масштабах российского участия в борьбе против ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.