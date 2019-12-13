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Билан раскрыл детали романа с Рудковской

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Билан раскрыл детали романа с Рудковской

Москва, 13 декабря. Популярный российский певец Дима Билан признался, что у него был роман с музыкальным продюсером Яной Рудковской. Исполнитель также раскрыл детали этих отношений.

По словам Билана, у него и Рудковской был «мимолетный роман». Кроме того, исполнитель заявил, что, по его мнению, «без этих романтических импульсов» его совместная с Рудковской работа не началась бы вообще.

«У меня в принципе и дружба с девушками не начинается, если какой-то романтической истории ранее не было», — сказал певец в интервью KP.Ru.

На комментарий журналиста о том, что Рудковскую Билан все «упустил», исполнитель признался, что иногда думает об этом. Однако, добавил певец, у него своя дорога, причем «сложная, тернистая, со своими проблемами, иногда со своими загонами».

«Яну бог миловал, я думаю», — резюмировал Дима Билан.

Ранее Билан прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о том, что он отказался от участия в концерте звезд Евровидения якобы из-за Сергея Лазарева. Певец подчеркнул, что часто встречается с Лазаревым на различных площадках и никакого антагонизма здесь нет. «Хайп» в СМИ он расценил как попытку поднять продажи билетов на мероприятие в Амстердаме с помощью скандала.

Напомним, осенью СМИ сообщили, что Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко после безуспешных попыток завести второго ребенка нашли женщину, которая станет суррогатной матерью их малыша. Рудковская отметила, что многие звезды пока стесняются говорить о суррогатном материнстве, утаивая этот факт. Она добавила, что хочет поменять взгляд общества на суррогатное материнство, поэтому и решила откровенно рассказать о своем выборе.

Источник: KP.Ru
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