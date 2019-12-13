Захарова призналась, что не смогла досмотреть «Слугу народа» с Зеленским

Москва, 13 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила сериал «Слуга народа» с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

«Я пыталась посмотреть, сломалась через пару серий. Мне не то, чтобы понравилось или не понравилось. Три или четыре [серии] осилила, а больше как-то… Может быть, надо всмотреться, я не знаю», — поделилась она с корреспондентом «Политики сегодня».

На уточняющий вопрос представителя СМИ, было ли интересно наблюдать за президентом Украины в роли президента Украины, Захарова ответила, что следила за актером.

Премьера сериала «Слуга народа», рассказывающего об учителе истории Василии Голобородько (чью роль исполнил Зеленский), который стал президентом Украины, состоялась на российском телевидении 11 декабря на телеканале ТНТ. Однако после показа нескольких серий канал объявил, что переведет показ в онлайн-кинотеатр Premier. В пресс-службе ТНТ объяснили, что эти серии вышли для телеаудитории в маркетинговых целях. В дальнейшем весь сезон сатирической комедии об украинской политике будет идти на платной интернет-платформе.

Зеленский сказал, что решение ТНТ снять с показа сериал вызывает у него сожаление. Глава украины отметил, что все, кто хочет его посмотреть, могут воспользоваться видеохостингом YouTube.

Ранее пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос, видел ли Владимир Путин сериал с участием украинского коллеги. Песков сообщил, что Путин не смотрел и вряд ли будет смотреть «Слугу народа», поскольку у него нет времени на сериалы.