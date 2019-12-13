Дефицит кадров и коррупция привели «Яблоко» к политической деградации

Партия «Яблоко» в ближайшие три дня должна определить основных лидеров, которые будут претендовать на пост председателя. Партийный съезд пройдет в Москве с 13 по 15 декабря.

В качестве главных кандидатов федеральный комитет «Яблока» предложил отчетно-предвыборному съезду три кандидатуры — действующую главу Эмилию Слабунову, ее заместителя Николая Рыбакова, а также лидера псковского отделения партии Льва Шлосберга. Бывший лидер партии Григорий Явлинский, согласно источнику «Интерфакса», не стал категорически отрицать возможность вновь занять пост в «Яблоке», однако для этого нужно изменить партийный устав и дождаться одобрения Минюста.

Удар Вишневского по репутации «Яблока»

В последние годы партия «Яблоко» погрязла в коррупции и скандалах, которые существенно снизили репутацию и уровень доверия со стороны населения. Весомый «вклад» в падение и деградацию партии внес глава петербургской фракции Борис Вишневский, ставший фигурантом громких скандалов. Экс-студентка РГПУ имени Герцена по имени Кристина рассказала Nation News о домогательствах со стороны Вишневского. Возглавляющий кафедру политологии депутат пользовался своим служебным положением и склонял студентов к сексу взамен на сдачу экзаменов. При этом руководство университета должным образом на ситуацию не отреагировало, что может говорить о давлении со стороны Вишневского.

Депутат ЗакСа замешан и в коррупции. Пытаясь захватить власть в Петербурге и нажиться на городском бюджете, Вишневский использует для этого своих помощников. Последнюю неделю не утихают разговоры о необходимости изгнания из петербургского парламента помощника «яблочника» — Александра Кобринского. Он пытался саботировать работу депутатского совета в МО «Литейный округ», чтобы протолкнуть на пост муниципального главы другого помощника Вишневского — Арсения Афиногенова. Суд признал действия Кобринского незаконными. Таким образом, оставаясь в тени своих помощников, депутат пытается захватить власть в Петербурге. Еще один помощник Александр Балаян выступает у Вишневского в качестве «кошелька».

Выделяемые из городской казны средства на зарплаты помощникам Вишневский присваивает себе. Выяснилось, что депутат использует банковские карты Балаяна, на которые зачисляется зарплата, в личных целях. Другими словами, как минимум часть выделяемых из бюджета средств на помощников в размере 271 тысячи рублей в месяц, или 3,2 миллиона рублей в год, уходят в карман Вишневского. Такие подробности еще больше оттолкнули население как от самого депутата, так и от «Яблока», ведь должной реакции на проступки скандального депутата в партии нет.

Вишневский за бортом гонки на лидера «Яблока»

«Яблоко» после череды скандальных ситуаций со своими представителями потеряла уважение и доверие населения. Очевидно, что действующее руководство партии не справляется с прогрессирующей политической деградацией, что говорит о необходимости выбрать нового лидера и вектор развития. Однако представленные в качестве кандидатов представители «Яблока» в лице Слабуновой, Рыбакова и Шлосберга лишь подтолкнут партию к обрыву.

Стоит отметить, что на пост главы «Яблока» метил и Вишневский. Источник в парламенте Петербурга сообщал об амбициозной идее получить депутатское кресло в Госдуме. Причем, фактически перешагнув через создателя партии Григория Явлинского. Однако череда скандалов и коррупционная составляющая оставили Вишневского за бортом партийной гонки.

Дефицит кадров в «Яблоке»

Источники, близкие к руководству партии, сообщают, что Эмилия Слабунова является человеком не практического плана. Она не способна принимать волевые решения и часто перекладывает свои обязанности на других. Неудивительно, что проблемы «Яблока» нарастают, как снежный ком. Коррупция и скандалы нанесли серьезный репутационный удар по партии, однако никаких решений не последовало. «Яблоко» движется по неоправдавшемуся вектору. Рыбаков в свою очередь является помощником Слабуновой и важным элементом ее модели управления. Другими словами, при его назначении на должность главы «Яблока» партия будет функционировать по разработанной Слабуновой схеме, показавшей свою неэффективность.

Остается лишь Шлосберг, который в 2015 году с треском проиграл внутрипартийные выборы Слабуновой. Он не пользуется поддержкой народа и однопартийцев, зато имеет тесные связи с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Шлосберг не скрывал, что за несколько лет получил не менее шести иностранных грантов суммой более 200 тысяч долларов. Кроме того, он становился лауреатом премии от Фонда Немцова, который спонсируют западные НКО и сам Ходорковский. Живущий на западные средства и фактически выполняющий функции иноагента «яблочник» будет лишь увеличивать количество коррупционных проявлений и скандалов.

Отметим, что в 2015 году на выборах в «Яблоке» комитет партии также выдвинул на пост главы лишь Слабунову, Рыбакова и Шлосберга. За четыре года не появились новые претенденты, которые могли бы внести положительные изменения в политику партии. Другими словами, в «Яблоке» наблюдается тотальный дефицит кадров. Прогнившее от коррупции и населенное червями в виде скандальных ситуаций «Яблоко» рискует окончательно потерять репутацию. В числе предлагаемых новых лидеров нет политика, способного повлиять на положение дел.