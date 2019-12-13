Самый большой флаг России развернули в «Артеке» в поддержку российских олимпийцев

В поддержку российских спортсменов 13 декабря в «Артеке» развернули самый большой флаг России. Свидетелем события стал корреспондент Федерального агентства новостей.

Акцией «В единстве – сила!» «Артек» поддержал спортсменов нашей страны, которым 9 декабря WADA запретило выступать на международных соревнованиях высшего уровня в течение четырех лет. Почти 3000 детей из 70 регионов России и 14 стран впервые за смену собрались вместе и увидели, насколько велика артековская семья.

На центральном стадионе Международного детского центра артековцы создали живую надпись и раскрыли флаг России — символ единения страны. Флаг состоял из 33-х полотен шириной полтора метра и длиной 100 метров каждое. Занимаемая флагом площадь составила 4 950 квадратных метров.

Участники мероприятия Марья Костюкович из Севастополя и Тюрина Таисия из Тверской области поделились своими впечатлениями от события.

«Мы пришли поддержать нашу команду и считаем, что ее несправедливо отстранили, не разрешив нести флаг сборной России», — сказала Котюкович.

«Они достойны это сделать [ выступать под своим флагом ], и мы решили их поддержать», — добавила Тюрина.

При этом глава международного детского центра Константин Федорченко объяснил, что «Артек» за всю историю уже не первый раз проводит подобную акцию поддержки олимпийцев.

«Артек – это люди, артековцы и традиции. Одна из традиций «Артека», которая берет свое начало с 1956 года, это поддержка олимпийской сборной нашей страны. На протяжении 63 лет «Артек» поддерживал олимпийцев. Сегодня, мы своим событием, в котором приняли участие 3000 артековцев и 500 вожатых, поддержали олимпийскую сборную. Они должны выступать под нашим флагом и гимном», — отметил Федорченко.

Комитет по соответствию WADA в связи с подозрениями в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории рекомендовал исполкому организации лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство. Позже исполком принял положительное решение. В результате Россия не сможет принимать ЧМ и подавать заявки на их проведение в течение 4 лет. Однако российская сторона имеет право на апелляцию. Решение ВАДА должно вступить в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции.

Прошедшие квалификацию российские спортсмены будут иметь возможность выступать только под нейтральным флагом. Организаторы международных соревнований вправе не включать гимн страны во время награждения атлетов из России.

При этом решение исполкома WADA об отстранении России на четыре года от международных спортивных соревнований может не вступить в силу до ОИ-2020 в Японии. В таком случае оно будет распространено на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже.

В Москве новые претензии WADA назвали попыткой политического давления на нашу страну. В частности, такое мнение высказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Также глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи со скандальными рекомендациями комитета WADA отстранить Россию от всех международных соревнований.

Напомним, в феврале 2018 года в ответ на официальную церемонию открытия игр в Пхенчхане, где российская сборная выступала без государственных символов, «Артек» поддержал российских спортсменам символической церемонией открытия Олимпийских игр, на которой артековцы подняли Государственный флаг России и, образовав олимпийские кольца, исполнили Государственный гимн Российской Федерации. Своей церемонией артековцы декларировали, что, несмотря на ограничения МОК, гражданами нашей страны все отечественные спортсмены воспринимаются монолитной командой, представляющей Россию.

Традиция поддержки олимпийцев появилась в «Артеке» еще в 1956 году, когда проходила Олимпиада в Мельбурне. Тогда юные болельщики объединились в клуб «Олимпия» и направили спортсменам XVI Олимпийских игр телеграмму со словами поддержки. Среди прочего в ней говорилось: «Желаем побед над самым сильным противником. Уверены, что вы улучшите мировые рекорды». После завершения игр в Мельбурне команда спортсменов СССР прислала на имя клуба «Олимпия» олимпийский вымпел команды СССР, советские олимпийские значки и письмо председателя Олимпийского комитета СССР со словами благодарности за поддержку. В «Артеке» традицией стала отправка телеграмм сборным командам СССР.