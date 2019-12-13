Росгвардия готовит масштабный флешмоб с песней «В лесу родилась елочка»

Москва, 13 декабря. Росгвардия примет участие в масштабном флешмобе, приуроченном к Новому году. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии 14 декабря на одной из площадок Музея Победы исполнят песню «В лесу родилась елочка».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в флешмобе примут участие около двух тысяч человек, в том числе артисты Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ, кадеты и волонтеры.

Как отметил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, это не первый совместный проект федеральной службы и Музея Победы. Например, в 2017 году более 500 человек из числа сотрудников и военнослужащих Росгвардии участвовали во флешмобе с исполнением песни «Катюша».

«Несмотря на всю серьезность и важность выполняемых Росгвардией задач, наши сотрудники и военнослужащие с энтузиазмом поддержали идею принять участие в исполнении самой популярной новогодней песни», — сказал Грибакин.

Он добавил, что песня «В лесу родилась елочка» пришлась по душе миллионам людей, и это именно та композиция, которая лучше остальных создает новогоднюю атмосферу. Грибакин пояснил, что многие сотрудники и военнослужащие, которые примут участие в флешмобе, в новогодние праздники будут находиться на службе.