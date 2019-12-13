Противники Трампа в Конгрессе нарушили конституцию США

Американская «партия импичмента Дональда Трампа» наконец-то определилась с перечнем официальных обвинений против 45-го президента США, которые должны стать предметом дальнейшего расследования и утверждения: сначала в Палате представителей, а затем — в Сенате. Их оказалось всего два.

Первое — злоупотребление властью: «Большого Дональда» подозревают в том, что он якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от того возобновить расследование ряда дел, связанных с «кланом Джо Байдена» и увязывая с этим предоставление военной помощи Киеву.

Второе — препятствование деятельности Конгресса: президент запретил-де сотрудникам своей администрации предоставлять какую-либо информацию в рамках предварительных парламентских слушаний по процедуре импичмента.

Стоит заметить, что никаких обвинений или даже намеков на обвинения в коррупции, «русском вмешательстве» или харассменте, которые были излюбленными темами антитрамповской риторики на протяжении почти всего первого срока нынешнего президента, здесь нет от слова «совсем».

Иными словами, налицо признание того обстоятельства, что реальной доказательной базы по данной тематике нет, не было и, следовательно, не могло быть — иначе все это уже давно было бы достоянием не газетных передовиц, телевизионного прайм-тайм и «суперхайпа» в социальных сетях, а строчками сухих юридических формулировок в судебных приговорах, имеющих законную силу.

Но почему же тогда Трамп, за десятилетия своей феноменальной бизнес-карьеры прошедший через сотни судов, не вчинял иски своим многочисленным хулителям? Это, помимо других возможных причин, следует объяснить еще и тем, что он охотился на куда более крупную «дичь». Не исключено — в качестве своего рода приманки, «живца».

И эта стратегия сработала. Собственно юридические перспективы выдвинутых против Трампа обвинений в рамках процедуры импичмента ничтожны. Дело здесь не только и не столько в том, что республиканское большинство в американском Сенате накануне выборов 2020 года (не только президентских, но и парламентских, а также губернаторов в отдельных штатах) готово «зарубить» любые инициативы демократов. Дело в том, что сами обвинения не выдерживают никакой критики. Сколько ни поливай эти щепки-опилки соусом заверений в «преступной деятельности президента», съедобнее от этого они не станут.

Что касается первого обвинения, то оно отрицается как стенограммами телефонных переговоров Трампа с Зеленским, так и официальными заявлениями нынешнего руководства Украины. Которое, к тому же, давно получило названную «яблоком раздора» американскую военную помощь в размере 400 с лишним миллионов долларов. И нет никаких сомнений в том, что представители официального Киева подтвердят данную позицию в ходе любого судебного расследования.

Что касается второго обвинения, то, выдвинув его, демократы из Конгресса фактически расписались в собственной правовой безграмотности и некомпетентности. Поскольку перед нами — конфликт между двумя ветвями власти: законодательной и исполнительной, — то он должен решаться третьей ветвью: судебной.

Приравнивая слушания в Конгрессе к судебному заседанию и требуя обязательного подчинения своим требованиям со стороны Трампа и других представителей исполнительной власти, законодатели в лице спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси и главы комитета по вопросам судопроизводства Джерролда Надлера фактически узурпируют полномочия судебных властей и нарушают базовый юридический принцип равноправия всех ветвей власти, лежащий в основе конституции США.

Тем самым обвинение Трампа в препятствовании деятельности Конгресса не только является юридически несостоятельным, но и может быть обращено против тех, кто его выдвинул.

Почему же «глубинное государство» (Deep State) США и его агентура в Демократической партии, будучи врагами не только Белого дома, но и России, с упорством обреченных продолжают процедуру импичмента президента Трампа?

Ясно, что дело здесь не в самом «Большом Дональде» — иначе данная проблема решалась бы примерно так же, как ее решали с кланом Кеннеди. Дело здесь в жестоком «клинче» внутри всей американской «элиты» — клинче, выйти из которого в рамках существующей социально-политической системы Соединенных Штатов объективно нельзя.

Бремя «глобального лидерства» оказалось непосильным для Америки. Но и оставаться «сияющим градом на холме», отказавшись от «империи доллара», США сейчас не в состоянии. Бесконечно такой клинч продолжаться не может. И его исход, как во время Гражданской войны 1861–1865 годов, будет определен общим балансом внешних и внутренних сил.

Сейчас этот баланс все больше склоняется на сторону «трампистов». Так что «момент истины» — новая «битва у Геттисберга» (на поле которой Трамп 22 октября 2016 года, следуя примеру Авраама Линкольна от 19 ноября 1863 года, произнес программную речь своей президентской кампании) — уже очень близки.