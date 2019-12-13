В Госдуме назвали условие появления курилок в поездах

Москва, 13 декабря. Депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что он против появления места для курения в поездах дальнего следования, если платить за это будут сами курильщики. Об этом он заявил, комментируя предложение общественников выделить отдельный вагон или тамбур для курящих пассажиров в поездах дальнего следования.

«Я считаю, что все эти прихоти — пива попить, где захочется, покурить. Если и предоставлять возможность, то таким способом, чтобы это было очень дорого для желающих позаниматься своими вредными привычками» — пояснил Нилов iReactor.

Депутат обратил внимание на то, что остальные граждане не должны платить за комфорт курящих пассажиров, а обустройство специального вагона требует расходов. И если вводить такие курилки, то только за счет самих курящих, чтобы их удобство не отразилось в конечном итоге на стоимости билета.

Ранее сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева предложила создать специальные места для курения в поездах дальнего следования.

А накануне Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который возвращает курилки в аэропорты, передает НСН. Теперь они будут доступны всем зарегистрированным на рейс пассажирам, прошедшим предполетный досмотр, а также транзитным пассажирам. Согласно принятому закону, курилки должны быть размещены таким образом, чтобы курящих не было видно.

Идею сделать подобное послабление в антитабачном законе еще в конце 2017 года предлагал депутат Сергей Боярский. Его инициативу поддержал депутат Сергей Неверов, который отметил, что курильщики все равно курят в туалетах, но делают это тайком. В результате страдают обе категории граждан.

А вот первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал это решение «кощунственным» и расценил как победу табачного лобби.