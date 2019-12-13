Захарова отреагировала на новость украинских СМИ о доведенном до «синего каления» Лаврове

Москва, 13 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров летел в Вашингтон, когда, по сообщению украинских СМИ, президент Украины Владимир Зеленский «доводил его до синего каления» на саммите в Париже. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Захарова привела цитату украинского журналиста Дмитрия Гордона, который красочно описывает, как президента РФ якобы «корежило» от вопросов Зеленского. Более того, глава МВД Украины Арсен Аваков, которого не было на переговорах, с уверенностью заявил, что «Зеленский очень жестко троллил министра иностранных дел Лаврова».

«Именно поэтому, может быть, Лавров не появился по обыкновению на итоговой пресс-конференции. Пришел Ушаков, Сурков, Песков, но Лаврова не было», ― процитировала Захарова украинские СМИ.

Официальный представитель МИД РФ высмеяла догадки украинских журналистов и заявления Авакова, напомнив, где был Лавров.

«В тот момент, когда «Зеленский доводил Лаврова до «синего коления», из-за чего его даже не было на пресс-конференции», Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон», ― написала Захарова в Facebook, сохранив орфографию украинских журналистов.

Аваков рассказал Гордону, что во время встречи двух делегаций на полях саммита в «нормандском формате» президент Украины «сорвался» на главу российского МИДа.

Помощник президента России Владислав Сурков назвал «фантазиями» заявление министра внутренних дел Украины о том, что переговоры «нормандской четверки» в Париже были напряженными и эмоциональными. Он напомнил, что глава украинского МВД, по его же собственному заверению, не был допущен до переговоров. А после встречи пробрался в помещение, где ужинали лидеры стран «нормандской четверки» и активно допивал оставшееся после них вино. Помощник президента добавил, что «не нужно верить» пьяному человеку, который к тому же отсутствовал на переговорах.

Состоявшийся 9 декабря саммит стал первой встречей президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По итогам переговоров было принято решение продолжить работу по разведению сил в Донбассе, а также совершить обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса по принципу «всех на всех».