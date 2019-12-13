Зеленский после фиаско в Париже может пойти по пути Порошенко

Киев собирается создавать очаги напряжения с помощью провокаций, обвиняя при этом ЛНР и ДНР. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

ВСУ стягивают технику

Вооруженные силы Украины подводят технику к участкам разведения сил и средств в районе населенных пунктов Золотое и Станица Луганская в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Ранее поступала информация, что украинские военные вернулись на свои позиции на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской.

«Нами отмечается прибытие техники ВС Украины в районы разведения сил и средств», — заявил Осадчий.

Сообщается, что на этой неделе Народная милиция получила информацию о семи единицах бронетехники на подконтрольной Киеву территории Золотого и двух БТР-80 в районе Станицы Луганской. Осадчий добавил, что также украинская бронетехника была зафиксирована в районе подконтрольных Киеву Кряковки и Луганского у линии соприкосновения.

В ночь на вторник первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) завершился в Париже. В общей сложности переговоры длились 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

Провал Зеленского

Как заметил Евгений Голышкин, по всей линии фронта последние дни фиксируется перемещение запрещенной Минскими соглашениями украинской техники, поступали сообщения о несанкционированных «вылазках» групп ВСУ в «серую зону», об активизации снайперского огня и других обстрелах. В этом нет ничего удивительного, считает украинский политолог, потому что попытка президента Украины Владимира Зеленского сыграть в «нормандском формате» «с позиции силы» потерпела фиаско.

«Зная, что у него есть еще четыре месяца для работы по реализации взятых на себя обязательств, Владимир Зеленский будет использовать проверенную тактику Петра Порошенко. Он будет создавать очаги напряжения с помощью провокаций, обвиняя при этом Народную милицию ЛНР и ДНР. Не просто так министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что для реализации «формулы Штайнмайера» необходим роспуск всех «незаконных вооруженных сил и ведомств на территории ОРДЛО», — пояснил Евгений Голышкин.

Эксперт обратил внимание, что в Киеве активизирован ряд громких процессов по арестам и разоблачению известных деятелей националистического добровольческого движения. С одной стороны, это нужно для запугивания радикалов, чтобы превентивно пресекать возможные протесты против конкретных шагов Владимира Зеленского по реализации «Минска». С другой же стороны, возникает проблема погашения возмущений «патриотической общественности» этими арестами.

«И тут велосипед изобретать никто не будет. Давно есть рецепт — создание обострения в Донбассе и активизация локальных боестолкновений с последующим нагнетанием в СМИ и апелляцией к мировому сообществу в духе: «сепаратисты неподконтрольны Москве, они срывают мирный план, а ведь мы в Париже договорились!». Поэтому такие маневры ВСУ будут учащаться до самого обмена удерживаемых лиц, если вообще Зеленский не использует эту карту для срыва обстановки, чтобы потянуть время», — заключил Евгений Голышкин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.