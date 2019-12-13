Вышинский отреагировал на приглашение российских журналистов на Украину

Москва, 13 декабря. Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил, что с удовольствием посетит Украину по приглашению президента страны Владимира Зеленского, которое он озвучил после саммита в «нормандском формате» в Париже.

«Если это пройдет, и меня пригласят принять участие в этом пресс-туре, я с удовольствием это сделаю», ― сказал Кирилл Вышинский в комментарии «Политике Сегодня».

Журналист добавил, что готов пересечь границу, если Зеленский перейдет от слов к действиям и организует пресс-тур для российских журналистов. Вышинский напомнил, что против ведущего Владимира Соловьева на Украине заведено уголовное дело.

«Приглашать Владимира Соловьева, когда против него возбуждено уголовное дело и по пересечению украинской границы ему могут предъявить подозрение, и он может оказаться в тюрьме, это история лукавая», ― добавил Вышинский.

После приглашения Зеленского журналисты телеканала «Звезда» благополучно пересекли украинскую границу и сняли репортаж из Киева. Однако украинские власти заявили о том, что журналисты не указали, что являются сотрудниками российского СМИ и не имели специального разрешения на видеосъемку.

Официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что за всеми перемещениями журналистов наблюдает СБУ, и при выезде из страны они будут привлечены к административной ответственности.

Пресс-секретарь Всемирного русского народного собора, политолог Юрий Кот отметил в комментарии Федеральному агентству новостей, что привлечение к административной ответственности российских журналистов после официального приглашения главы государства ударит по имиджу самой Украины.