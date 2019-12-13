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Российское судно открыло четыре острова в Красном море

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Российское судно открыло четыре острова в Красном море

Симферополь, 13 декабря. Моряки Черноморского флота (ЧФ) России открыли четыре ранее неизвестных острова в Красном море. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

В сообщении говорится, что гидрографическое судно «Донузлав» совершил 99-дневную экспедицию, в ходе которой обследовал 7 тысяч квадратных километров в Черном, Средиземном и Красном морях.

«Во время экспедиции черноморцы очертили сразу четыре ранее неизвестных участка суши, обнаруженные в Красном море, и исследовали три острова», — отметили в Минобороны.

Также отмечается, что российские гидрографы обследовали эту акваторию впервые с 1911 года. Данные, полученные в ходе экспедиции, будут переданы в центральное картографическое производство ВМФ для корректировки навигационных карт, передает «АиФ».

«Итогом работы стало открытие коралловых островов, обновление картографической информации и заполнение так называемых «белых пятен» на участках моря, которые ранее не обследовались», — заключается в сообщении, сообщает телеканал «Царьград».

Гидрографическое судно «Донузлав» спущено на воду в 1983 году. В состав экипажа входит 58 человек, также на борт может быть принята группа ученых в составе 12 человек. Судно снабжено современным радиолокационным, метеорологическим и химико-гидрологическим оборудованием для проведения наблюдений, а также имеет два гидрографических промерных катера.  

 

Источник: Минобороны
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