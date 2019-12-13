Санкт-Петербург, 5 декабря. Петербургское интернет-издание «Фонтанка» опубликовало очередное фейковое «расследование» про ЧВК «Вагнер» в Сирии. Журналист «Фонтанки» Андрей Ермаков попытался отвлечь внимание читателей от своего предыдущего фейка о «бойцах» ЧВК «Вагнер» в Сирии, который был разоблачен Федеральным агентством новостей.

В очередной лживой публикации «Фонтанки» утверждается, что издание якобы располагает данными «пяти бойцов» ЧВК «Вагнер». Ермаков заявляет, что ему якобы известны имена и позывные этих бойцов, а с одними из них он даже пообщался по телефону. При этом «Фонтанка» не смогла предоставить каких-либо доказательств. В публикации отсутствуют аудио или видео материалы, подтверждающие, что подобный разговор действительно состоялся, передает Nation News.

Ранее «Фонтанка» опубликовала лживое «расследование» о ЧВК «Вагнер». Автор публикации утверждал, что ему якобы удалось связаться с бывшим «бойцом» ЧВК «Вагнер» по имени Руслан. Позднее журналисты ФАН нашли человека, которого Ермаков пытался выдать за «бойца» ЧВК «Вагнер». Руслан опроверг фейк «Фонтанки», отметив, что никогда не был в Сирии и не разговаривал с Ермаковым.

Руслан живет в Брянске и работает педагогом в фольклорной школе «Калинушка». При этом молодой человек не имеет отношения к ЧВК «Вагнер». Кроме того, Руслан выразил готовность подать в суд на «Фонтанку» и Ермакова, использовавшего его имя в лживом «расследовании».

5 декабря журналисты Nation News попытались связаться с Ермаковым, однако его мобильный номер оказался недоступен. При этом в редакции «Фонтанки» отказались комментировать «расследование» Ермакова, а также сообщили, что журналист экстренно ушел в отпуск. Кроме того, журналисты связались с одним из основателей «Фонтанки» Андреем Константиновым, однако он посчитал неэтичным комментировать фейки Ермакова.

Позднее Федеральное агентство новостей обратилось в компетентные органы с просьбой дать правовую оценку лживому материалу «Фонтанки». Соответствующие заявления были поданы в Роскомнадзор, Генеральную прокуратуру РФ и Союз журналистов России.

Ранее корреспонденты ФАН провели собственное расследование, результаты которого свидетельствуют о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1.

Вторая часть расследования ФАН, посвящена связям США с террористами ИГ1. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке группировки ИГ.

Третий материал ФАН посвящен помощи России в Сирии и героизму россиян в борьбе с боевиками ИГ на территории САР. Более подробно читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.