В Алжире отмечена самая низкая явка за все время президентских выборов в стране

Прошедшие выборы президента в Алжире показали самый низкий показатель явки на избирательные участки за всю историю страны. Всего на голосование прибыло около 40 процентов избирателей.

Более шести из десяти алжирцев отказались от голосования во время прошедших в Алжире выборов президента страны. Как сообщает Le Monde, только 39,93% пришли поддержать своего кандидата. По данным издания, уровень участия на национальном уровне составил 41,41%, а среди алжирцев за рубежом - 8,69%.

Отмечается, что показатель в 39,93% является самым низким из всех президентских выборов в истории Алжира. В частности, эти данные стали ниже более чем на 10 пунктов предыдущих выборов. Прошлый низкий показатель зафиксирован в 2014 году, когда главой государства выбрали Абделя Азиза Бутефлику.

На данный момент на алжирских выборах президента выигрывает бывший премьер-министр страны Абдельмаджид Теббун. В первом туре он лидирует с 64 процентами голосов. По словам главы избирательного штаба Мухаммеда Лагааба, второй тур проводиться не будет.

«В соответствии с докладами избирательных штабов в провинциях обработка бюллетеней нашего кандидата показала его победу с 64% голосов», — заявил господин Лагааб.

Также он добавил, что в 35 провинциях Теббун получил более 65% голосов, а в оставшихся 13 — от 42% до 56%.

Напомним, что 2 апреля, находящийся у власти Алжира около 20 лет Абдельазиз Бутефлика, вынужденно подал в отставку. Это связано с народными протестами, которые прошли по всей стране с призывом прекратить нестабильность в стране, которую она переживает с февраля этого года.