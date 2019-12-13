Лавров обсудил с главой МИД Турции урегулирование в Сирии и ситуацию на Ближнем Востоке

Москва, 13 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу процесс мирного урегулирования в Сирии, а также ситуацию в регионе Ближнего Востока и Севера Африки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что беседа глав МИД состоялась в развитие телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прошедшего 11 декабря.

«Министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии и общую ситуацию в регионе Ближнего Востока и Севера Африки», — сообщили в МИД России.

Ранее во время телефонных переговоров президенты РФ и Турции согласились с необходимостью выполнения всех российско-турецких договоренностей в рамках меморандума по взаимодействию в Сирии.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров двух лидеров был принят меморандум по Сирии. В соответствии с одним из пунктов договоренностей, турецкая операция «Источник мира» была остановлена, а на сирийскую сторону границы САР и Турции были введены подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы. Военнослужащие содействуют отводу курдских незаконных вооруженных формирований от границы на 30 километров. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали патрулирование установленной зоны безопасности.