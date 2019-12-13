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Путин прибыл в Набережные Челны

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Путин прибыл в Набережные Челны

Набережные Челны, 13 декабря. Президент РФ Владимир Путин в пятницу вечером прилетел в Набережные Челны.

Ожидается, что в ходе своего визита глава государства посетит завод «КамАЗ», которому исполнилось 50 лет. Российский лидер оценит работу новой производственной линии, осмотрит новый кузов и кабину, а также пообщается с рабочими. После этого Путин проведет встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Отметим, что «КамАЗ» является одним из передовых предприятий, специализирующихся на производстве грузовиков. Его машины регулярно побеждают на различных ралли. При этом автогигант активно продвигает инновационные разработки.

В настоящее время «КамАЗ» работает над созданием грузового электрокара, который в перспективе может вытеснить с рынка традиционных «тяжеловесов», грузовик-гибрид и даже собственный беспилотный автомобиль. Прототип беспилотного шаттла производства «КамАЗ» впервые был опробован во время Чемпионата мира по футболу в Казани, а в ноябре компания запустила аналогичный вид транспорта для сотрудников предприятия на производственных объектах.

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