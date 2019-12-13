Кому и какой сигнал дал Аваков, поймав подозреваемых в убийстве Шеремета, объяснил эксперт

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Украинский журналист Владимир Сачко назвал это командой «К ноге!», которую готовящийся стать премьер-министром Аваков дал своим националистам.

Новость о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, погибшего в результате взрыва автомобиля в Киеве летом 2016 года, обсуждали в пятницу в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Расследование убийства Павла Шеремета показывает то нравственное дно, на которое опускается режим [Владимира] Зеленского. С одной стороны — он назвал это делом чести, а с другой стороны — и Зеленский, и [генпрокурор Украины Руслан] Рябошапка, как [экс-президент Петр] Порошенко и [экс-глава Генпрокуратуры Юрий] Луценко, отказываются встречаться с 80-летней мамой [убитого годом ранее и тоже в Киеве журналиста] Олеся Бузины. Они выводят это убийство, общение с этим человеком [мамой Бузины] вообще за скобки общественных процессов», — обратил внимание украинский журналист Владимир Скачко.

В связи с этим он выразил уверенность, что расследование убийства Шеремета и задержание подозреваемых в нем — это всего лишь предупреждение распоясавшимся националистам, которое сделал их «король».

«Вот эта ерунда — не что иное, как предупреждение боевиков: будете слишком бузить, будете чересчур самостоятельными — мы вас закроем, — считает Скачко. — Это предупреждение, удар хлыстом, [команда] «К ноге!» в исполнении Авакова, который готовится сейчас в премьер-министры. Он король нацистов. В «Ночь длинных ножей» Гитлер тоже вырезал тех, кто слишком бузил. А это [задержание фигурантов дела об убийстве Шеремета] было микроночью микроножей».

Ранее министр внутренних дел Украины заявил, что не имеет никаких договоренностей с украинским президентом Владимиром Зеленским о сохранении своего поста за успешное расследование дела об убийстве Шеремета. При этом Аваков не исключил, что уйдет в отставку после завершения расследования этого резонансного дела.

Напомним, Павел Шеремет почти 10 лет проработал на российском телевидении, а последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда» и на «Радио Вести».