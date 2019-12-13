Внучка Боярскогов в платье Ruban с глубоким декольте стала звездой бала Tatler

Москва, 13 декабря. Двадцатилетняя внучка Михаила Боярского Екатерина стала звездой Бала дебютанток журнала Tatler, который проходил в московском Доме Пашкова.

На вечере также присутствовали внучка Виктора Черномырдина Анастасия, младшая сестра Тимати Анна Юнусова и дочка Димы Маликова Стефания, однако именно Екатерина Боярская смогла привлечь к себе столько внимания прессы. Девушка явилась на бал в модном платье Ruban с глубоким декольте, которое одновременно подчеркивает тонкую талию и полную грудь.

«Платье с ручной вышивкой и корсет ручной работы от Ruban Atelier специально для Бала Дебютанток Tatler 2019», — пишет Instagram-канал Ruban Fashion.

Журналисты сразу же обступили внучку Боярского и начали интересоваться ее жизнью, а число подписчиков девушки резко выросло. Отметим, что поддержать Екатерину пришел сам Боярский, а также актриса Лариса Луппиан.

Ранее сообщалось, что дочь Михаила Боярского Елизавета и актер Данила Козловский стали заслуженными артистами России. Губернатор Петербурга Александр Беглов лично вручил знак «Заслуженного артиста Российской Федерации» звездам кино.

Отметим, что и Боярская, и Козловский играли на сцене Малого драматического театра. Первая сыграла одну из ролей в спектакле «Братья Карамазовы», а Козловский — в спектакле «Гамлет». Елизавета поблагодарила за оказанное доверие. Сам Михаил Боярский является одним из самых известных советских киноактеров. Наибольшую популярность ему принесли фильмы «Три мушкетера», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов», «Старший сын», «Сватовство гусара» и «Гардемарины, вперед!».