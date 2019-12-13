Лазаревский клуб призвал СМИ быть аккуратнее в оценках

Роль СМИ в отношениях России и Армении обсудили в пятницу в Ереване представители Лазаревского клуба. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, темой третьего заседания этой российско-армянской экспертной структуры стала «СМИ России и Армении: откровенный разговор». Дискуссия, которую предварила минута молчания в связи с кончиной экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, состоялась в конференц-зале спортивно-концертного комплекса имени Демирчана.

Мероприятие открыл глава клуба — депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Он призвал участников быть аккуратными, поскольку, по его словам, за деятельностью «лазаревцев» пристально следят самые разные центры влияния и силы, не все из которых доброжелательно относятся к деятельности организации. Затулин отметил, что уже были попытки преподнести цели и задачи Лазаревского клуба в искаженном виде.

«Здесь присутствуют другие действующие журналисты из России и Армении, руководители средств массовой информации. Мы очень широко приглашали представителей депутатского корпуса, я обратился с письмами-приглашениями и к президенту Республики [Армения], и к премьер-министру республики, и к председателю Национального собрания», — сообщил он, общаясь с журналистами перед началом заседания.

Коснувшись главного тезиса мероприятия, Затулин подчеркнул, что Лазаревский клуб заинтересован, чтобы образ Армении в России и образ России в Армении носили только положительные каннотации.

«К сожалению, это далеко не всегда так, потому что мир населен. И мир средств массовой информации тоже населен, в том числе теми, кто не желает добра российско-армянским отношениям, — с сожалением констатировал он. — Понятно, когда это какие-то третьи страны, которые в этом заинтересованы. Но совершенно непонятно, когда это мы сами: когда и в России, и в Армении мы сталкиваемся — то ли по недоразумению, то ли по злому умыслу — с неправильной оценкой событий, с неправильной оценкой политики, с пессимистическими сценариями развития отношений и так далее. Мы хотим поговорить об этом. Конечно, отношения могут развиваться разным образом, но мы заинтересованы — по крайней мере, те, кто объединился в Лазаревском клубе — чтобы они развивались по восходящей».

Посетивший встречу пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян начал свое выступление на армянском языке. Перейдя вскоре на русский, он напомнил о наличии в Армении закона о языке и порекомендовал в следующий раз обеспечить перевод выступлений на русском на армянский язык. ФАН считает нужным при этом обратить внимание, что среди находившихся в зале не было тех, кто бы не понимал русский язык.

По мнению Карапетяна, после произошедших в Армении событий СМИ получили возможность работать свободно, чего не было раньше, при этом сославшись на выводы организации «Репортеры без границ» и Freedom house. Он негативно оценил тот факт, что часть СМИ по-прежнему находится под контролем оппозиции, в том числе сторонников предыдущей власти.

В дальнейшем, общаясь с ФАН, пресс-секретарь премьера Армении рассказал о возможности включения Арцаха (Нагорного Карабаха) в состав страны.

Член совета Лазаревского клуба Виталий Третьяков зачитал доклад на тему «Журналистика, СМИ и национальные интересы». По его словам, он не видел в России ни одного исследования на эту тему, кроме своего собственного. Докладчик отметил, что, даже если представить себе, что СМИ независимы от групп влияния и так далее, надо понимать что разные журналисты по-разному понимают национальные интересы своей страны. Это объективно разные подходы к развитию своей страны, уточнил он. В частности, это актуально для России и Армении. В том числе — в плане отношений с другими странами. Таким образом, образуется треугольник: власть и два основных взгляда на развитие России — прозападный и патриотический.

«В России есть гигантский пиетет перед Владимиром Путиным, но я не знаю, какой у власти взгляд на национальные интересы РФ. Думаю и в Армении есть разные взгляды на национальные интересы этой страны. Я могу сформулировать свою трактовку нацинтересов, но не могу — власти», — объяснил он.

Другая проблема, по мнению Третьякова, также не становится темой широкой дискуссии в РФ.

«Это проблема двойной лояльности. В России живут, и в частности работают в СМИ, не только русские. Выходят СМИ на других языках и, можно предположить, что там пишут не то же самое, что в центральных изданиях. В 2008 году это стало очень заметно, когда дала о себе знать грузинская диаспора, которая была уверена, что Грузии нужно все прощать. Перед журналистами встал вопрос — за Москву или за Тбилиси. Сейчас то же самое происходит в отношении событий на Украине, а также по вопросу Крыма. Московская артистическая элита, а также ряд журналистов проявляют минимальную лояльность по отношению к России и максимальную, даже всепрощающую, — по отношению к Украине. И в этой ситуации перед федеральными каналами встает вопрос — кого выпускать в эфир? Так, в 2008 году встала проблема, кто пойдет в эфир ,— человек с русской фамилией, грузинской или осетинской», — объяснил Третьяков.

Завершая свое выступление, он высказал надежду, что между Россией и Арменией никогда не встанет проблема двойной лояльности.

Напомним, что Лазаревский клуб, объединивший представителей интеллигенции двух стран, был учрежден год назад — в декабре 2018 года — в Ереване. Второе заседание этой организации прошло весной этого года в Москве.