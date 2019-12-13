Более 90% американских публикаций о России несут негативный посыл. ФАН-ТВ

В рамках конференции: «Роль медиаиндустрии в современном мире» обсудили исследование «Страны Большой семерки в фокусе российских СМИ». МИА «Россия сегодня» изучило 65 тысяч публикаций в 13 СМИ за полгода. Результатами специалисты поделились со СМИ. Наши журналисты стараются быть нейтральными при освещении событий в странах Запада: Взвешенными оказался 71%, негативными — 24%, а позитивными — 5%. Однако в западных СМИ негативных новостей о России аж 50%, а позитивных всего 2%. Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова объяснила это тем, что на Западе недопустимо создавать нейтральный, нормальный или позитивный образ России.

«Наша российская аудитория имеет возможность получать любые новости, и нет никаких ограничений, и нет никакой искусственной балансировки, что если позволено пройти, например, новости нейтрально-исторической, позитивной или нормальной, то ее тут же нужно уравновесить чем-то плохим. Когда мы говорим о восприятии России там — это либо тут же идет балансировка, выравнивание ее, чтобы не дай бог вот этот нейтральный, позитивный, нормальный образ России не превалировал. Либо идет просто агрессивное продвижение негативного контента», — подчеркнула Захарова.

В ходе исследования было выявлено, что больше всего внимания российские СМИ уделяют США. Этой теме посвящено 33 тысячи статей и сюжетов. Из них — 67% были с нейтральным посылом, 31% — с негативным и 2% — с позитивным. Также были проанализированы и американские СМИ. В них опубликовано около 12, 5 тысяч материалов о России. И здесь негативная подача, конечно, зашкаливает. До 91% новостей американская пресса подает с посылом, направленным жестко против России. Позитива от них в нашу сторону только 0,2%.