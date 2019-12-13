Эксперт объяснил, что заставит Латвию изменить отношение к России

Москва, 13 декабря. Политика Риги в отношении России в ближайшее время не изменится, положительные подвижки в отношениях стран могут начаться к середине следующего десятилетия, когда вред от антироссийской риторики и политики латвийских властей будет очевиден. Такое мнение выразил доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок.

Он обратил внимание, что в Латвии начали появляться политики, пессимистично оценивающие перспективы внутренней политики государства в связи с ухудшением отношений с Россией.

«В данном случае объективно оцениваются обстоятельства, при которых власти в Риге очень ревностно относились к разного рода пропагандистским акциям в отношении России, санкционным акциям, пытаясь иногда вместе со своими коллегами из Варшавы, Вильнюса и Таллина бежать впереди даже евросоюзовского паровоза», — объяснил Борисенок «Радио Sputnik».

По его мнению, пока латвийские власти не изменят риторику в адрес России, ситуация останется прежней. Историк полагает, что изменить позицию в отношении РФ Латвию может заставить заметное уменьшение дотаций со стороны Евросоюза.

«Когда вред от такого рода риторики и политической практики властей Латвии будет очевиден, то именно тогда — где-то к середине следующего десятилетия, возможно, какие-то подвижки будут и в российско-латвийских отношениях», — резюмировал эксперт.

Так Борисенок прокомментировал заявление бывшего министра сообщений Латвии Анрийса Матисса, который оценил последствия испортившихся отношений с Россией и рассказал, что латвийские порты теряют транзит из-за риторики Риги в адрес Москвы.

Политик выразил мнение, что возврат российских грузов возможен, но не в ближайшем будущем. Экс-министр подчеркнул, что при таком положении дел Латвия может потерять транзит как сектор экономики.