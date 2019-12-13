Эксперт рассказала, какой сигнал Шойгу посылает НАТО с помощью С-400

Очередные испытания С-400 позволяют министру обороны Сергею Шойгу подать сигнал для Североатлантического альянса; новейшие российские противовоздушные комплексы остудят «горячие головы» на Западе. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

Испытания С-400

В Новосибирской области военнослужащие зенитно-ракетного соединения отразили воздушную атаку условного противника с помощью противовоздушного комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщает в пятницу, 13 декабря, пресс-служба Центрального военного округа.

«Военнослужащие зенитно-ракетного соединения 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, предотвратили атаку средств воздушного нападения условного противника на особо важные объекты», — говорится в сообщении.

В ходе учения российские военные совершили 20-километровый марш к месту патрулирования. Затем они заступили на дежурство по прикрытию объектов от нападения с воздуха.

«Дежурная смена радиолокационной станции «Байкал-1М» обнаружила средства воздушного нападения условного противника. Во время выполнения учебно-боевой задачи расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» произвели сопровождение и захват средств воздушного нападения. Расчеты успешно поразили крылатые ракеты и авиацию электронными (учебными) пусками», — рассказали в пресс-службе.

В отражении атаки с воздуха были задействованы около 30 единиц военной техники и свыше 200 военнослужащих.

Запад понимает только язык силы

Наталия Елисеева выразила мнение, что «западные партнеры» хорошо понимают только язык силы. Подобные учения являются вынужденной демонстрацией боевых способностей российской армии.

«С учетом всех проводимых учений у наших границ, публикуемых докладов с планами захвата того же Калининграда, Россия вынуждена отвечать. Тем не менее это все же учения, которые позволяют держать в тонусе командный состав, проверять готовность военнослужащих и их профессиональные навыки. Символично то, что в учениях был задействован комплекс С-400, ставший камнем преткновения в международных отношениях», — пояснила Наталия Елисеева.

Как заметила политолог, американцы категорически не хотят, чтобы комплексом владели еще какие-либо страны. Соединенные Штаты предпринимают огромные усилия, чтобы Турция сдалась и отказалась от российских комплексов. При этом Вашингтон не особо интересует, какой долгоиграющий эффект на НАТО конфликт с Анкарой окажет.

«Сергею Шойгу стоит отдать должное — демонстрировать позицию России мы научились филигранно. В действительности мы наблюдаем шахматную партию, разыгрываемую между блоком НАТО и Россией. Вызов, конечно, не мы бросали, но играть приходиться. На кону — целостность государства. На кону — Россия», — заключила Наталия Елисеева.

Комплексы С-400 «Триумф» предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Зона поражения — несколько километров, а цели могут быть поражены во всем диапазоне высот.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому остудить «горячие головы», как среди стран НАТО, так и на Ближнем и Дальнем Востоке необходимо. Сегодня уровень военной угрозы вдоль границ Российской Федерации растет.