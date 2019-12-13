Эксперт рассказал, как снижение ставки Центробанка скажется на жизни россиян

ЦБ сообщил о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Это решение приведет к удешевлению кредитов для российских граждан и бизнеса. Об этом заявил руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

В Банке России указали, что инфляция снижается быстрее, чем ожидалось, а рост ВВП пока что остается нестабильным. По итогам года инфляция должна составить 2,9-3,2%, а в 2020 году —3,5-4%.

«Темпы роста российской экономики в III квартале повысились, однако пока сложно оценить их устойчивость», — подчеркнули в ЦБ.

По словам Александра Разуваева, это не означает, что если ставку понизили, то сразу экономический рост страны пойдет вверх, но реальный эффект этого решения россияне скоро почувствуют.

«Положительное влияние этого решения можно будет ощутить по прошествии 3-6 месяцев. Будут дешеветь кредиты, причем в некоторых банках — на опережение. Также будет расти диверсификация по ставкам на кредит. Если человек с хорошей белой зарплатой, то ему будет одна ставка по кредиту, а если у человека маленькая заплата и плохая кредитная история, то это другая ставка. Кроме того, будут снижаться ставки по депозитам, что приведет к уходу части граждан на рынок акций, где дивидендная доходность около 10 процентов», — заявил Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, одна из ключевых проблем в России – это рентабельность бизнеса, которая оценивается в 5-6 процентов, утверждает собеседник ФАН.

«При этом кредиты предоставляют от 9 процентов годовых. Снижение ключевой ставки ведет к тому, что кредиты для бизнеса также будут дешевле. При желании подогреть экономику не исключено, что в следующем году ставка будет 5 процентов. К тому же в мире можно наблюдать, как все ЦБ проводят мягкую денежную политику в рамках общего тренда», — рассказал эксперт.

Инфляция сейчас составляет 3,8 процента, но скорей всего она будет ниже, прогнозирует аналитик. По его словам, это не совсем хорошо.

«Когда очень низкая инфляция, экономика очень слабо растет. Лучше, чтобы какая-то инфляция сохранялась. Так, цель в 4 процента позволит расти экономике. Если инфляция совсем уйдет вниз, то ЦБ будет вынужден реагировать дальнейшим снижением ставки», — добавил Разуваев.

О вероятности снижения ключевой ставки в декабре ранее сообщал аналитик Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко. В начале месяца он заявил, что ЦБ снизит ставку на 50 базисных пунктов в ответ на низкую инфляцию и слабый потребительский спрос. Сбербанк прогнозировал снижение ключевой ставки до 6,5% и ожидал сохранения этого показателя в ближайшие два года.