ВСУ вернулись на участок разведения сил у Станицы Луганской в Донбассе

Луганск, 13 декабря. Украинские военные вернулись на свои позиции на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По информации ведомства, на участке разведения сил присутствуют военнослужащие 46-й бригады ВСУ. Присутствие украинских военных на оставленных ранее позициях является нарушением одного из пунктов рамочного решения Контактной группы, которое было подписано в 2016 году, добавили в Народной милиции ЛНР.

«В пределах участка разведения №1 в районе населенного пункта Станица Луганская отмечается нахождение военнослужащих 46-й бригады ВС Украины на оставленных ранее позициях», — заявили в ведомстве, передает РИА Новости.

Отмечается, что эту информацию также подтверждает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев определился с новыми участками для разведения сил и средств в Донбассе. Данные действия были обговорены лидерами «нормандской четверки» и утверждены в коммюнике, подписанном по итогам встречи. В коммюнике указывается, что к концу марта 2020 года на Украине стороны должны провести разведение сил в трех новых точках, а также открыть новые пункты пропуска на границе.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск не согласились с новым киевским руководством, незаконно пришедшим к власти. В ответ ВСУ начали так называемую антитеррористическую операцию, позже переименованную в Операцию объединенных сил, против республик Донбасса.